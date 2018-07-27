Десятки рейсов задержаны в аэропорту Брюсселя из-за сильной грозы, града и порывистого ветра

Из-за стихии, которая обрушилась на центральную часть Бельгии, воздушная гавань временно не принимает прилетающие самолеты. Как сообщил телеканал RTBF, они перенаправляются в соседние страны. Накануне в Бельгии был установлен температурный рекорд. Столбики термометра зафиксировали жару в 38 градусов. Зной сменился осадками. Сейчас в регионе объявлено штормовое предупреждение предпоследнего желтого уровня.