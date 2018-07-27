Вероятной причиной пожаров в Греции мог быть поджог – так считают власти страны

Как пишет Reuters, в качестве доказательств этой версии министр защиты граждан Никос Токас привел данные спутникового изображения и наземных проверок. Ранее министр обороны Греции в интервью ВВС сказал, что одной из причин гибели людей в огне стали самовольные постройки, которые могли заблокировать пути эвакуации. Сильные лесные пожары в окрестностях Афин начались в понедельник. Огонь быстро распространился из-за ветра и почти полностью уничтожил курортный город Мати. Жертвами пожара стали более 80 человек.