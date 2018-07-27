Разведка США причислила Россию, Иран и Китай к странам, наиболее активно занимающимся экономическим кибершпионажем
В докладе говорится о том, что они умело действуют в интернет-пространстве и могут украсть коммерческие секреты и закрытую информацию. Американская разведка считает, что Россия, Иран и Китай продолжат агрессивно действовать в этой области. Вместе с тем авторы доклада отмечают, что в кибершпионаже были замечены и страны с более тесными связями с США, однако конкретные государства не называют.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salut__521 27 июля 2018 | 01:20
//могут украсть коммерческие секреты и закрытую информацию//
Ну чему-чему, а чего-нибудь украсть Россию учить не надо...