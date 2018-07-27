Гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешковский арестован по обвинению в мошенничестве

По версии следствия, руководство компании замешанно в хищении 330 миллионов рублей. Эту сумма за два года была якобы потрачена на услуги адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». При этом договор с юристами мог быть фиктивным, а всю работу на самом деле выполняли штатные сотрудники НПО. Следователи также объявили в розыск адвоката Игоря Третьякова. При этом в его конторе отметили, что юрист от правосудия не скрывается, и находится с семьей на Байкале, куда давно планировал отправиться.