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01:04, 27 июля 2018

Гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешковский арестован по обвинению в мошенничестве

По версии следствия, руководство компании замешанно в хищении 330 миллионов рублей. Эту сумма за два года была якобы потрачена на услуги адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». При этом договор с юристами мог быть фиктивным, а всю работу на самом деле выполняли штатные сотрудники НПО. Следователи также объявили в розыск адвоката Игоря Третьякова. При этом в его конторе отметили, что юрист от правосудия не скрывается, и находится с семьей на Байкале, куда давно планировал отправиться.

Комментарии

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drtomsky 27 июля 2018 | 01:25

Раскручивается Вовин пятый срок. То ли ещё будет. Веселуха только начинается.

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