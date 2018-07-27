В русском журнале Forbes назначен новый исполняющий главного редактора

Место уволенного Николая Мазурина занял Андрей Золотов — бывший главред приложения Forbes Life. Это произошло после того, как Мазурин пожаловался в прокуратуру на исчезновение из печатной версии статьи о совладельцах группы «Сумма» братьях Магомедовых – они находятся под следствием по делу о хищении. Материал был утвержден, однако так и не появился на страницах Forbes. Журналисты поместили статью на сайте. Сотрудники издания сообщали, что на некоторые время им был закрыт доступ к редактированию интернет-страниц.