В Чечне суд оставил в силе продление ареста главе грозненского отделения «Мемориала» Оюбу Титиеву до 22-го декабря

Об этом правозащитная организация сообщает в своем телеграм-канале. На заседании в качестве свидетелей выступили шесть сотрудников полиции, которые на бОльшую часть вопросов ответили «не знаю», «не помню» и «спросите у начальства». Никто из них в задержании Титиева не участвовал. Следующее заседание назначено на 1 августа.

В ходе дела правозащитника Оюба Титиева было собрано достаточно доказательств его вины. Об этом на заседании Комитета по пыткам ООН сказал сотрудник Генпрокуратуры Валерий Максименко.

Доказательств на самом деле нет, у суда отсутствует даже желание замаскировать надуманность предъявляемых обвинений. Об этом «Эху» сказал председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«Свидетели обвинения» также дали показания, что они не видели и не задерживали Оюба Титиева, так что абсурдность дела очевидна, добавил Черкасов.

Напомним, правозащитника обвиняют в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.