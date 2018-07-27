Депутаты от «Единой России» предложили поправки к закону, из-за которых могут закрыться все визовые центры России

Законопроект размещен на сайте Госдумы. Он предполагает обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами на территории страны. При этом условия аккредитации такие, что на сегодняшний день им не сможет соответствовать ни один из визовых центров. Об этом Интерфаксу сообщили пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В частности, максимальная доля иностранного участия в уставном капитале визового центра не должна превышать 20%. У оператора должны быть представительства не менее чем в 20-ти субъектах Российской Федерации, а также трехлетний опыт работы в оказании визовых услуг.