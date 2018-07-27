Депутаты от «Единой России» предложили поправки к закону, из-за которых могут закрыться все визовые центры России
Законопроект размещен на сайте Госдумы. Он предполагает обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами на территории страны. При этом условия аккредитации такие, что на сегодняшний день им не сможет соответствовать ни один из визовых центров. Об этом Интерфаксу сообщили пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В частности, максимальная доля иностранного участия в уставном капитале визового центра не должна превышать 20%. У оператора должны быть представительства не менее чем в 20-ти субъектах Российской Федерации, а также трехлетний опыт работы в оказании визовых услуг.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 00:12
Ездить за границу должны только росдипработники и разведчики для выполнения опасных заданий Родины.
Остальные вполне могут обходиться Крымом.
danko1 27 июля 2018 | 00:14
Так как с Дальнего Востока, да и более близких мест, летать в Москву за визой и ждать её получения накладно, то по сути для 90% граждан России железный занавес вводят.
Да и на очереди, очевидно, и выездные визы, чтобы не вздумали в страны летать, где визы не нужны.
От ГД, кроме подлых законов, ничего ждать нельзя.
seryj_wolk 27 июля 2018 | 00:16
Косачев нежно заботится о чувствах рфиков. Не увидят западных стран и будут думать, что зомбоящик сообщает им чистую правду. Еще бы им и интернет прикрыть, и патриотизьм возрастет многократно.
efilika 27 июля 2018 | 00:23
ну, консульства еще никто не отменял. Мы в целях экономии средств на семью из трех человек только в консульства обращаемся. Подача во Францию обошлась бы нам в 7500. Хотя, как, например, консульство Франции сможет обработать документы всех обратившихся?!