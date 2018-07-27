В русском журнале «Форбс» назначен новый исполняющий обязанности главного редактора

Им стал Андрей Золотов, который до этого возглавлял «Форбс Лайф». Это подтвердил Интерфаксу бывший главред Николай Мазурин.

Редакционная политика издания Форбс не должна меняться в связи со сменой руководства. Об этом телеканалу РБК заявил новый исполняющий обязанности главного редактора Андрей Золотов.

Редакция российского издания Forbes обратилась в прокуратуру. В свежем номере журнала не оказалось статьи о хищениях бизнесменов Магомедовых, хотя она была при подписании номера в печать. Об этом рассказал «Эху» бывший исполняющий обязанности главного редактора издания Николай Мазурин.

Николай Мазурин добавил, что намерен вскоре снова обратиться в прокуратуру, чтобы проследить за рассмотрением жалобы.

Между тем, редакторы сайта издания сообщают, что у них пропал доступ к редактированию веб-страниц.