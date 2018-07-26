Российское авторское общество подало иск на 7 миллионов рублей к организатору прошлогоднего фестиваля «Нашествие» — ООО «Современные телерадиовещательные технологии и комплексы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАО.

Эту сумму недополучили авторы музыкальных произведений, прозвучавших на фестивале. Организатор фестиваля выплатил РАО более 800 тысяч рублей авторского вознаграждения, отметив, что мероприятие посетили около семи тысяч человек. При этом на сайте «Нашествия», а также на сайте МВД Тверской области говорится, что на фестивале было более 200 тысяч зрителей, — отметили в РАО. Сумму претензий в организации рассчитали, проанализировав данные, указанные на билетах. Согласно этой информации, тираж составил 100 тысяч билетов.

В пресс-службе «Нашествия» комментировать ситуацию отказались.