В Москве суд арестовал до 25-го сентября бывшего зам.главы МЧС генерала Сергея Шлякова
Его обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками предложил оказать содействие в назначении на должность и.о.губернатора Ярославской области бывшему зам.главы региона Юрию Удалову. Затем сам Удалов обратился в правоохранительные органы. В деле есть две расписки, которые свидетельствуют о том, что Удалов передал обвиняемым деньги. Защита Шлякова настаивает на его невиновности. По словам адвоката, его подзащитный всего лишь познакомил одного из фигурантов дела с Удаловым.
Комментарии2
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sborisych 26 июля 2018 | 23:28
"Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать..." \ русский поэт начала прошлого века\
gencek 26 июля 2018 | 23:44
Под этой крышей МЧС собрали всех отставных генералов ментовских и дали им власть воровать , а начальником назначили мальчика для битья Шойгу, который ни ухом ни рылом в этих делах ...
Путин сделал кормушку для генералов, а на тушение пожаров они хрен забили, на весь МЧС полтора пожарника.