Власти Греции считают поджоги возможной катастрофических причиной пожаров вблизи Афин
Сообщают зарубежные информагентства.
Министр по делам правопорядка и защиты граждан
Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом поджога.
В результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, около 180 пострадали.
Комментарии13
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salhomir_murza 26 июля 2018 | 23:12
Мало того, что русские пол Англии траванули, зачем им понадобилось еще и Грецию поджигать.
Ну никак не может это москальское племя без убийств, погромов и поджогов.
Не убил, не изнасиловал, не поджег, не ограбил..., значит день для русского прошел зря.
zurich_106 27 июля 2018 | 00:07
11 июля Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну.
23 июля вблизи Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, унесший жизни 77 человек.
glotov 26 июля 2018 | 23:14
Это вряд ли. Там сухой зной часто к пожарам приводит. Пирей постоянно в дыму. А вот у нас в Мурманской области почему полыхают леса там, где снег летом не тает - это загадка.
leonidoff_leonea 26 июля 2018 | 23:53
glotov:
А потому что в Гадюкино всегда дожди.
furk 26 июля 2018 | 23:17
Кто писал заголовок, клоуны?
leonidoff_leonea 26 июля 2018 | 23:55
furk:
Не иначе как партию свежих таджиков -гастарбайтеров завезли. Еще более неграмотных, чем прежние. Зато готовы работать за 100 рублей в день.
fresh_breeze 26 июля 2018 | 23:21
"Власти Греции считают поджоги возможной катастрофических причиной пожаров вблизи Афин"
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Дотянулся проклятый Сталин.
olexa30 26 июля 2018 | 23:26
Да кто б сомневался.. Вы наших дипломатов под зад и с Македонией договорились, так вот вам.
pol_55 26 июля 2018 | 23:28
Тех,но не всех, выслали *дипломатов*
ochevidno_i_neveroyatno 26 июля 2018 | 23:30
И сейчас выяснится кто это сделал ...естественно англичане, что б опорочить сами знаете кого...
...и тут б снизу постучали
gencek 26 июля 2018 | 23:50
Наши люди любят на выходные в лес съездить на шашлыки, водочку , девочки ...
А там как пойдет.
Кто же знал что у них леса так мало.
leonidoff_leonea 26 июля 2018 | 23:58
gencek:
Сгорели не только леса, но и знаменитые греческие апельсиновые, банановые и финиковые плантации.
endemic 27 июля 2018 | 00:12
Йода писал заголовок.