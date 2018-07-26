"Власти Греции считают поджоги возможной катастрофических причиной пожаров вблизи Афин"

Сообщают зарубежные информагентства.

Министр по делам правопорядка и защиты граждан

Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом поджога.

В результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, около 180 пострадали.