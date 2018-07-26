Разведка США назвала Россию одним из лидеров кибершпионажа, направленного на государственные органы и промышленные объекты Соединенных Штатов. Об этом сообщает ABCnews.

«Китай, Россия и Иран выделяются наиболее умелыми и активными агентами в киберпространстве, связанными с экономическим шпионажем и потенциальной кражей коммерческих тайн и закрытой информации», — говорится в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.

Россию интересуют в основном новые технологии и данные о ключевых секторах экономики, в том числе призванные укрепить ее обороноспособность. Американская разведка напоминает, что экономический шпионаж — сравнительно низкозатратный и высокоэффективный вид шпионажа, дающий хорошие результаты при работе со слабозащищенными сетями типа исследовательских и университетских, — отмечают авторы доклада.