Разведка США назвала Россию одним из лидеров кибершпионажа
Разведка США назвала Россию одним из лидеров кибершпионажа, направленного на государственные органы и промышленные объекты Соединенных Штатов. Об этом сообщает ABCnews.
«Китай, Россия и Иран выделяются наиболее умелыми и активными агентами в киберпространстве, связанными с экономическим шпионажем и потенциальной кражей коммерческих тайн и закрытой информации», — говорится в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.
Россию интересуют в основном новые технологии и данные о ключевых секторах экономики, в том числе призванные укрепить ее обороноспособность. Американская разведка напоминает, что экономический шпионаж — сравнительно низкозатратный и высокоэффективный вид шпионажа, дающий хорошие результаты при работе со слабозащищенными сетями типа исследовательских и университетских, — отмечают авторы доклада.
Комментарии40
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glotov 26 июля 2018 | 23:04
...Американская разведка напоминает, что экономический шпионаж — сравнительно низкозатратный и высокоэффективный вид шпионажа, дающий хорошие результаты …
Не сомневаюсь в богатом опыте американской разведки.
hastings 26 июля 2018 | 23:12
glotov: США сами наши великие достижения сошпионили в свое время :(
leonidoff_leonea 26 июля 2018 | 23:49
hastings:
Во имя демократии красть не грешно.
andygo__ru 27 июля 2018 | 00:20
hastings: "США сами наши великие достижения сошпионили в свое время" ---
--- например?
echo_shar 26 июля 2018 | 23:12
glotov:
А наши местные подпиндосники наверное думали, что Россия шпионит в поисках скреп и величия! ))))
alehan15274 26 июля 2018 | 23:20
echo_shar: ну раскажи портяныч - чего добились то?:))) как не было ничё за душой кроме водки и блядей так ниче и нету:)))
salhomir_murza 26 июля 2018 | 23:26
alehan15274:
В Штатах бл.дей на два порядка больше, причем бл.ди многополые и разнополые.
А еще в Штатах копы устраивают сафари на нигеров. Ждем массовых межрасовых волнений. Путин уже отправил первый транш две тыщи баксов на революцию цветных и убогих.
splin2 26 июля 2018 | 23:58
salhomir_murza: Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится не ранее 2019 года. Причиной этому, как отметил Болтон, является окончание «охоты на ведьм».
Вероятнее всего, Болтон имел ввиду 12 чертей , которые являются сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее называлось ГРУ).
Как тут не вспомнить цитату из "Здравствуйте, я ваша тётя!"
"Я тебя поцелую( плковник)… потом… если захочешь...")))
leonidoff_leonea 27 июля 2018 | 00:03
splin2:
12 ГРУшников уже звучит анекдотично, после провала британских спецслужб по отравлению Скрипалей и ликвидации английской алкашки. Теперь и в отравление Литвиненко никто не поверит, и выяснится, что Боинг сбили укры с подачи американцев. А майдан устроили русские, чтобы был повод отобрать у хулиганья Крым.
alehan15274 26 июля 2018 | 23:16
Слямзить чужое, спиз@#дить что плохо лежит, купить китайскую реплику в тридорого - на это путирашинская фсбня способна. А вот что то сделать самим, придумать что то и довести до конечного продукта - тут никак, тут руки из ж***пы растут еще со времен совдепии::((( нет ни ОДНОГО рашинского продукта, известного в мире. Ничего кроме, водяры, икры, нефтяной жижы, балета и блядей на тверской:(((
leonidoff_leonea 26 июля 2018 | 23:35
alehan15274:
Да, мы такие. А вот америкосы пострадают от своей тупой сущности.
Они уже даже в фильмах выглядят кретинами и идиотами. Так что может нам русским рискнуть, вдарить по городу герою на реке Потомак? Или хотя-бы по Бухаресту и Варшаве...
zurich_106 27 июля 2018 | 00:12
leonidoff_leonea: Вот ты смотришь американские фильмы, а американцы про российские фильмы даже не слышали, а теперь задай себе вопрос: - почему?
andygo__ru 27 июля 2018 | 00:24
leonidoff_leonea: "Да, мы такие." ----
--- ??? И какие же?
"А вот америкосы пострадают от своей тупой сущности." -
-- буркнул Леня и - снова уставился в свой айфон. ;)
"Так что может нам русским рискнуть, вдарить по городу герою на реке Потомак? Или хотя-бы по Бухаресту и Варшаве..." ---
--- Владимир Владимирович, перелогиньтесь, пожалуйста.
begly_ 26 июля 2018 | 23:21
Ура! Разведка США назвала Россию великой компьютерной державой.
sagen 26 июля 2018 | 23:57
begly_: Назначила любимой женой....
begly_ 27 июля 2018 | 00:02
sagen:
Вы меня поняли правильно.
zurich_106 27 июля 2018 | 00:02
Если штаты хвалят - быть беде, влепят очередной пакет санкций по самые помидоры.
leonidoff_leonea 27 июля 2018 | 00:06
zurich_106:
Доиграются ироды, что России придется превратить эту планету в метеоритный пояс.
zurich_106 27 июля 2018 | 00:10
leonidoff_leonea: не смотри телевизор, они бздят про пояс с метеоритами, потому что своих детей и ворованные бабки держат в штатах.
mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 23:08
Россия при нацдилере прославилась, как старуха Шапокляк.
"хорошими делами прославиться нельзя!"
salhomir_murza 26 июля 2018 | 23:14
mikhail_spb_:
Россия накинула киберудавку на шею Соединенным Штатам. Смерть будет у Америки долгая и страшная.
echo_shar 26 июля 2018 | 23:14
mikhail_spb_:
Разведка - наиблагороднейшее из дел! Британская корона так считает. В не согласны?
salhomir_murza 26 июля 2018 | 23:19
echo_shar:
Если разведка работает на благо демократии, то да. А если разведка против продвижения демократии на Восток, то зачем такая разведка?
salhomir_murza 26 июля 2018 | 23:17
mikhail_spb_:
С волками жить, по волчьи выть.
begly_ 26 июля 2018 | 23:23
mikhail_spb_:
Старухой Шапокляк только что в пенсионном блоге назвали danko1. Вы про нее сейчас?
amstaff_30rus 26 июля 2018 | 23:13
США, в свою очередь, также один "..из лидеров кибершпионажа, направленного на государственные органы и промышленные объекты.." России.
И что ?
salhomir_murza 26 июля 2018 | 23:21
amstaff_30rus:
Если кибершпионаж работает на благое дело, на продвижение демократии на Восток, на превращение России в сотню демократических безъядерных государств, то это положительное явление.
fresh_breeze 26 июля 2018 | 23:33
salhomir_murza:
"на превращение России в сотню демократических безъядерных государств, то это положительное явление."
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Конечно, положительное, вопрос только, на чей взгляд. Не сомневаюсь, что с точки зрения Вашингтона всё именно так, ему вообще бы хотелось, чтобы ЯО было только у него одного.
Но с точки зрения России продвижение той "демократии" на Восток недопустимо. Ну, а то, что по другую сторону с этим не согласны, приводит к неприятным последствиям для тех, кого уже накрыла та "демократия", напр. Украину, Грузию и Молдавию. Самое время остановиться, а то карта Европы продолжит менять свой вид.
leonidoff_leonea 26 июля 2018 | 23:40
fresh_breeze:
Только наведение жесткого демократического порядка спасет планету от русского мира.
За отрицание демократии, даже на уровне мыслительного процесса, должно расцениваться как покушение на демократию, а враги демократии должны приговариваться к высшей мере социальной защиты - четвертованию или колесованию.
danko1 26 июля 2018 | 23:18
Ну вот, теперь Россия помимо коррупции еще и лидер в киберпреступлениях.
Жаль, что ни в чем хорошем не лидер.
salhomir_murza 26 июля 2018 | 23:28
danko1:
Это еще цветочки, проговаривают, что наш с вами плешивый вождь пьет по утрам кровь иудейских младенцев, которых ему в огромном количестве поставляет Башар Асад.
begly_ 26 июля 2018 | 23:45
danko1:
Вы разве против инноваций и компьютеризации?, вам бы хотелось снова вернуть Россию к сохе?
ly4_sveta 27 июля 2018 | 00:17
danko1: Ничего хорошего ждать при таком бездаре
с чекистскими замашками не приходится. Все хорошее
для него скучно и банально. Просто неинтересно.
Обязательно надо какую-нибудь провокацию
устроить, шантажом запугать, переворот
организовать, воровство осуществить, земли
чужие захватить., информацию похитить. Сразу-
движуха, веселье и неповторимые ощущения.
riots 26 июля 2018 | 23:34
Кража технологий это уже национальная черта российского государства.
Даже если есть деньги, украсть это святое.
leonidoff_leonea 26 июля 2018 | 23:46
riots:
Красть у Америки, не только можно, но и должно. Американский Карфаген будет разрушен, всеми доступными методами. Иначе ОНИ разрушат НАС с ВАМИ. Хотите чтобы англосаксы вырвали у нас ядерное жало?
Они ж тогда свою гнусную демократию до Владивостока продвинут. Вам это надо? Мы же не потерпим демократического ига, мы русские свободолюбивый народ, не прогнемся под инородцев, да еще и под таких позорных как англосаксы.
lager23 27 июля 2018 | 00:00
leonidoff_leonea: что воровать? Смартфоны "Эппл" которые мы не в силе даже копировать, литиевые аккумуляторы, а/м Теслы, ракеты, микросхемы, медицинские томографы или гражданские Боинги, что пиндосы делают конвейерным способом?
leonidoff_leonea 27 июля 2018 | 00:09
lager23:
Без смартфонов можно прожить.
И больше надо пешком ходить, а не на Боингах летать.
Плохо кончит этот мир от всего этого технологического безумия.
ly4_sveta 26 июля 2018 | 23:59
riots: Рыба гниет с головы. А во главе -
патологический лжец и клептоман.
ly4_sveta 26 июля 2018 | 23:55
Своих-то разработок отродясь не было. Только и
знали, что все воровали, вот шпионы и насобачились
за 20-ый век, хитря, манипулируя и наглея. А сами
ни на что не способны, да и некому уже быть способными.
Остались одни дурачины-простофили.
grizzlybear 27 июля 2018 | 00:19
Какое-то чувство гордости и умиротворение ...:)))
А то все "сырьевой придаток", "газовая труба" ...