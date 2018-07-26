Деятельность российского сервиса «Яндекс.Такси» может угрожать национальной безопасности Литвы
Об этом заявил депутат сейма Аудронюс Ажубалис, — сообщается на сайте литовского парламента.
«Не секрет, что Россия стремится расширить свое влияние внутри Европейского Союза и НАТО различными способами, в том числе через бизнес», — заявил депутат. По его словам, ситуация усугубляется тем, что современные сервисы, которые основаны на мобильных технологиях, могут собирать данные о пассажирах.
Таким образом, в контексте гибридной войны любая информация о государстве и его гражданах может быть полезна агрессору.
Обращение с просьбой проверить сервис такси Ажубалис направил директору департамента государственной безопасности Литвы Дарюсу Яунишкису.
«Яндекс.Такси» начал работать в Эстонии и Латвии в этом году. В конце июля он должен запуститься в Литве.
Комментарии4
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deda_cuki_danki 26 июля 2018 | 22:44
Ну это понятно , цель та же что у лабусов бибисов , что у сраклов-хохлов . Дааааааайте денег , дааааааайте денег
patrikk_1 26 июля 2018 | 22:51
Деятельность российского сервиса «Яндекс.Такси» может угрожать национальной безопасности Литвы...
Шапочки из фольги наденьте.
velbkeirf1 26 июля 2018 | 22:48
млять Ажубалис направил Яунишкису похоже спецом подобрал мутака на последнюю букву в алфавите для скорости
glotov 26 июля 2018 | 22:52
Либерал! Заказывая такси ты помогаешь путинской экспансии в Европу! Помни об этом!