Деятельность российского сервиса «Яндекс.Такси» может угрожать национальной безопасности Литвы...

Об этом заявил депутат сейма Аудронюс Ажубалис, — сообщается на сайте литовского парламента.

«Не секрет, что Россия стремится расширить свое влияние внутри Европейского Союза и НАТО различными способами, в том числе через бизнес», — заявил депутат. По его словам, ситуация усугубляется тем, что современные сервисы, которые основаны на мобильных технологиях, могут собирать данные о пассажирах.

Таким образом, в контексте гибридной войны любая информация о государстве и его гражданах может быть полезна агрессору.

Обращение с просьбой проверить сервис такси Ажубалис направил директору департамента государственной безопасности Литвы Дарюсу Яунишкису.

«Яндекс.Такси» начал работать в Эстонии и Латвии в этом году. В конце июля он должен запуститься в Литве.