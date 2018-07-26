ГБУ «Жилищник» массово сгоняет своих сотрудников на концерт, который состоится 28-го июля на Манежной площади
Рассылаемые письма публикуются в социальных сетях. Записаться можно было также на странице центра помощи семьям с детьми «Планета добра». Списки участников необходимо было передать сегодня до 13-ти часов. Тем, кто записался до 12-ти часов дня, обещали сюрпризы – комплекты посуды и постельного белья.
Комментарии3
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post_v 26 июля 2018 | 22:40
собянинский ГБУ "Жилищник" прикинулся оленем, и под шумок чемпионата срезает балконы на здании - памятнике архитектуры на Ленинском проспекте…
чего еще Собянин отчебучит до "выборов"?
danko1 26 июля 2018 | 22:50
post_v: И где же поддержка населения ставленника Путина и его самого?
И не пора ли Собянина снять с выборов за подкуп избирателей?
post_v 26 июля 2018 | 22:42
со всех округов Москвы идут сведения, что поливальные и уборочные машины ГБУ "Жилищник" ИМИТИРУЮТ поливку и уборку дорог.
прошлым летом много раз поливальные машины ГБУ "Жилищник" медленно ездили с включенными мигалками, и НИЧЕГО НЕ ПОЛИВАЛИ. Видео таких "поливов" имеется в избытке.
то же самое творится с уборочными машинами, которые медленно ездили по тротуарам с включенными мигалками и ПОДНЯТЫМИ щетками.
зимой чинно ездили строем снегоуборочные машины, которые НЕ УБИРАЛИ снег, а за ними – машины с реагентами, и они эти реагенты на дорогу тоже и не думали сыпать. Но мигалки у всех включены
похоже, что это прекрасно знает не только начальство управ, но и руководство префектур, и поскольку они никак этому не противодействуют, стало быть, они кровно заинтересованы в этой закамуфлированной краже денег, которые могли бы быть использованы на нормальное содержание и реальный ремонт жилого фонда и инфраструктуры.
именно это, а не пресловутая плитка – истинная характеристика "работы" мэра Собянина.