Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову
Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову, которая передала «Новой газете» видеозапись с пытками заключенного в ярославской колонии. Об этом на заседании комитета ООН против пыток заявил замминистра юстиции Михаил Гальперин. По его словам, власти готовы предоставить Бирюковой возможность изменить внешность, сменить место работы, а также обеспечить ее средствами самозащиты.
Напомню, Бирюкова после публикации видео «Новой газетой» получала угрозы и была вынуждена уехать из страны.
Комментарии7
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archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 22:36
ну уж, если о защите заявил замминистра юстиции Михаил Гальперин,
то Ирина Бирюкова недолго проживёт, вернувшись в страну, которая теперь называется "путин-это-россия"
patrikk_1 26 июля 2018 | 22:48
По его словам Михаила Гальперина, власти готовы предоставить Бирюковой возможность изменить внешность, сменить место работы, а также обеспечить ее средствами самозащиты...
Крысюк
Он. Что случилось?
Она. Вам изменили номер.
Он. Девушка, миленькая, пятнадцатая, не бросайте. За что? Почему?
Она. Там узнаете.
Он. Может быть, вы знаете, почему нет писем, телеграмм. Уже очень долго.
Она. Как, вы еще не знаете? (Щелкнула. Отключилась.)
Он. Нет, нет. Что случилось? Пожалуйста!
Она (щелкнула, включилась). Уже месяц, как вам поменяли адрес.
Он. Ой! Ай! За что? Куда бежать? Всему дому поменяли?
Она (щелкнула). Нет. Только вам.
Он (растерянно). Что же делать? Я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать?
Она. Постойте, вам что, действительно ничего не говорили?
Он. Нет.
Она. Это вам.
Он. Как?.. Я же...
Она. У вас изменилась фамилия в связи с вводом новой станции. Разве вы не получали открытку?
Он. Нет... Что же теперь делать? Меня же никто не знает...
Она (щелкнула). Вас предупредили. Вот у меня список. Против вас стоит птичка: .
Он. Нет, нет. Я ничего не получал.
Она. Значит, получите. (Щелкнула, положила трубку.)
Он (набирает). Девушка...
Она. Восьмая.
Он. Мне пятнадцатую, пожалуйста.
Она. Минутку.
Он. Простите, милая пятнадцатая, как меня теперь зовут?
Она. Это Крысюк?
Он. Д-да...
Она. Сейчас, сейчас... Семен Эммануилович.
Он. Так я уже не...
Она. Нет-нет. Это все осталось. Год рождения - 1926.
Он. Мне же сорок два...
Она. Это по-старому. Вам теперь пятьдесят шесть, еврей!
Он. Опять?!..
cite 26 июля 2018 | 22:39
Это на уровне заявления, что третий рейх защитит от гестапо.
aleksandr39 26 июля 2018 | 22:40
Судить члена ОПГ " днр -лугандон " Бутину в Вашингтоне как иностранного агента .
yuryr 26 июля 2018 | 22:41
Как-то логичнее представляются в данном случае заявления о самом тщательном расследовании с целью установления лиц и структур, причастных к угрозам и о неотложных практических действиях в этом направлении.
jetsam 26 июля 2018 | 22:44
yuryr: уже все в мире знают, что
"заявления о самом тщательном расследовании" в россии
заканчиваются 800метровым Су и показаниями испанского
диспетчера Карлоса (если визитки яроша не найдут)
jetsam 26 июля 2018 | 22:42
да, да, да, да, да...
и немцов тоже говорит - россия готова защищать.
его она у самых кремля на все 30 камер защитила.