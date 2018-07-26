Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову, которая передала «Новой газете» видеозапись с пытками заключенного в ярославской колонии. Об этом на заседании комитета ООН против пыток заявил замминистра юстиции Михаил Гальперин. По его словам, власти готовы предоставить Бирюковой возможность изменить внешность, сменить место работы, а также обеспечить ее средствами самозащиты.

Напомню, Бирюкова после публикации видео «Новой газетой» получала угрозы и была вынуждена уехать из страны.