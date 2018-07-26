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22:31, 26 июля 2018

Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову оставили под арестом до 13-го августа

Ей сократили срок ареста на месяц. За Павликову поручились правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, журналист Николай Сванидзе, несколько муниципальных депутатов, в том числе Илья Яшин. Между тем, сторона обвинения заявила, что «положительные характеристики не помешали Павликовой быть причастной к ряду тяжких преступлений, таких, как создание экстремистского сообщества».
Напомню, что организация «Новое величие» была создана агентом ФСБ, который привлек к участию в ней подростков. Адвокаты Павликовой заявили, что ее состояние в СИЗО серьезно ухудшилось. У нее проблемы с сердцем, головные боли, судороги и гормональный сбой.

Комментарии

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patrikk_1 26 июля 2018 | 22:41

За Павликову поручились правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, журналист Николай Сванидзе, несколько муниципальных депутатов, в том числе Илья Яшин...

Интересно, кем считают себя Л.Пономарёв, Н.Сванидзе и И.Яшин, что поручаются за экстремисту Аню Павликову, наверное какими-то авторитетами? Это писец, я бы этим троим не доверил бы за пивом сбегать.

idruker 26 июля 2018 | 22:52

patrikk_1: Мне тоже интерсно где твои мозги, если ты называешь молодую девушку, вчерашнюю девчонку, экстремисткой, а все вменяемое что мы знаем об этом деле - это полицейская подстава.

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