Россия закончила процедуру отчета и ответила на вопросы членов Комитета против пыток ООН
Это происходило на фоне публикации видео пыток в ярославской колонии.
Комитет против пыток подготовит рекомендации для России в августе, они будут в открытом доступе на сайте ООН.
Также СК возбудил еще одно уголовное дело по факту издевательств над заключенными в колонии. На этот раз – в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональной общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных.
Комментарии8
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morganafata 26 июля 2018 | 22:16
Отчет происходил на фоне видео, как надоело что всякое дерьмо позорит мою страну.
danko1 26 июля 2018 | 22:27
morganafata: Так у нас эти подлецы, называющие себя неодворянами и считающие всё в России своей собственностью, и Россию считают своей, сравнив её с Путиным, тем самым оскорбив всех россиян, которые к их банде не принадлежат.
kaplan911 26 июля 2018 | 22:42
morganafata:
"Мою страну" ?!
Вы что, на Путина замахнулись?
Ржу до упада......
timeskhan Андрей Тимесков 26 июля 2018 | 22:16
"Это происходило на фоне публикации видеопыток в ярославской колонии...."
Скажите, пожалуйста, - в чём состоит сущность этих самых видеопыток ?
Может быть заключенных заставляют по 25 часов в сутки смотреть программы Киселева ?
Или, не дай боже, - прямые эфиры сами знаете кого !?
jetsam 26 июля 2018 | 22:29
timeskhan: вы пробел пропустили при копипасте.
вставьте и - сущность откроется вам.
jetsam 26 июля 2018 | 22:21
#настамнет
#трупынесвежие
#уваснегровлинчуют
#онасамасебявыпорола
#вызавидуетенашейдуховности
virgenu 26 июля 2018 | 22:34
Нас там не было, это врут все, докажите! Заключёные сами издеваются над охраной.
seryj_wolk 26 июля 2018 | 22:43
Рфия сказала: Это не мы и Нас там не было. А кто был, тот заранее уволился. Так что все хорошо.