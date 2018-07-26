Россия закончила процедуру отчета и ответила на вопросы членов Комитета против пыток ООН

Это происходило на фоне публикации видео пыток в ярославской колонии.

Комитет против пыток подготовит рекомендации для России в августе, они будут в открытом доступе на сайте ООН.

Также СК возбудил еще одно уголовное дело по факту издевательств над заключенными в колонии. На этот раз – в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональной общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных.