Бывший гендиректор НПО им. Лавочкина взят под стражу. Сергея Лемешевского обвиняют в хищении 330 миллионов рублей

Указанная в материалах дела сумма – это гонорар адвокатской конторы, которую наняли руководители научного предприятия. Деньги, по данным СК, просто выводились, а работы выполняли штатные сотрудники юридического отдела НПО.

Меру пресечения Лемешевскому избирал Бабушкинский суд Москвы. Директор заверил, что действовал исключительно в интересах объединения. А преследование он связал с давлением и местью главного акционера, корпорации «Роскосмос» за проигранные в суде тяжбе, передает РБК.

Бывший топ-менеджер отверг доводы следствия о возможности скрыться за рубежом, поскольку из-за первой формы допуска к гостайне даже не имеет загранпаспорта. Тем не менее, суд решил отправить Лемешевского в изолятор. Под стражу взяли также его подчиненную Екатерину Аверьянову. Начальник юридической фирмы Игорь Третьяков объявлен в розыск.

Это уже второе за месяц громкое расследование в структурах «Роскосмоса». ФСБ расследует дело о госизмене, одним из фигурантов которого стал ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев.