Бывший гендиректор НПО им. Лавочкина взят под стражу. Сергея Лемешевского обвиняют в хищении 330 миллионов рублей
Указанная в материалах дела сумма – это гонорар адвокатской конторы, которую наняли руководители научного предприятия. Деньги, по данным СК, просто выводились, а работы выполняли штатные сотрудники юридического отдела НПО.
Меру пресечения Лемешевскому избирал Бабушкинский суд Москвы. Директор заверил, что действовал исключительно в интересах объединения. А преследование он связал с давлением и местью главного акционера, корпорации «Роскосмос» за проигранные в суде тяжбе, передает РБК.
Бывший топ-менеджер отверг доводы следствия о возможности скрыться за рубежом, поскольку из-за первой формы допуска к гостайне даже не имеет загранпаспорта. Тем не менее, суд решил отправить Лемешевского в изолятор. Под стражу взяли также его подчиненную Екатерину Аверьянову. Начальник юридической фирмы Игорь Третьяков объявлен в розыск.
Это уже второе за месяц громкое расследование в структурах «Роскосмоса». ФСБ расследует дело о госизмене, одним из фигурантов которого стал ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев.
Комментарии4
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tv_victim 26 июля 2018 | 22:15
Ну, на "Ил" нашелся сынулька "кого надо". Видать и на "Лавочкина" прочится какой-нибудь недоросль.....
gencek 26 июля 2018 | 22:27
Гражданской Авиации нет, самолетостроения нет, специалистов нет, а воровать в НПО им. Лавочкина есть чего ...
Чем они там занимаются ?
Одним черным обналом ?
virgenu 26 июля 2018 | 22:31
Корни потрясающего воровства банальные: отсутствие системы выборов в путинском режиме.В США аудитор есть выборная должность, его благополучие зависит от избирателя, а не от покровительства начальника.Многомиллионные мошенничества и кражи денег налогоплательщика не случаи, а система, порождёная путинским режимом.
nns33 26 июля 2018 | 22:46
Это похоже на эпидемию безумия.