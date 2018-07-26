В русском журнале «Форбс» назначен новый исполняющий обязанности главного редактора
Им стал Андрей Золотов, который до этого возглавлял «Форбс Лайф». Это подтвердил Интерфаксу бывший главред Николай Мазурин. «Меня проинформировали об отмене приказа, в соответствии с которым я исполняю обязанности главного редактора. Объяснений мне никаких не дали», — сказал Мазурин.
Сотрудникам журнала заблокировали доступ к сайту издания. Ни один из редакторов не может войти в систему управления контентом. Об этом сообщает издание «Белл». Кроме того, в редакции журнала отключили электричество.
Ранее сегодня редакция «Форбс» подала заявление в московскую прокуратуру, заявив об изъятии из журнала статьи о владельцах группы «Сумма» братьях Магомедовых.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 22:29
Золотов... что-то знакомое - не его ли родственник командует карателями нацгвардии?
kaplan911 26 июля 2018 | 22:36
Ну а чё?
Силовики и их сынки........правят не только СМИ, но и банками,
и прочими хлебными должностями - местами.
Господи, Россия, до чего же ты низко пала.