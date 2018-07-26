«Мемориал» раскритиковал заявление представителя Генпрокуратуры о достаточном количестве доказательств по делу Титиева

В «Мемориале» раскритиковали заявление начальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры Валерия Максименко о достаточном количестве доказательств по делу правозащитника Оюба Титиева. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«Чиновник прокуратуры существует в параллельном мире, где есть параллельное основанное на доказательствах, на соблюдении закона дело Оюба Титиева», — сказал А.Черкасов.

Правозащитник отметил, что сам процесс по делу Титиева представляет собой фарс, «абсурдную пьесу», в которой участвовали попеременно прокуратура, полиция, вначале расследовавшая дело, Следственный комитет, а теперь суд.

Ранее начальник Главного управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры России Валерий Максименко сообщил на заседании Комитета по пыткам ООН, проходящем в Женеве, что в ходе расследования дела главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева «было собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем дело направлено в суд».