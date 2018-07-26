«Мемориал» раскритиковал заявление представителя Генпрокуратуры о достаточном количестве доказательств по делу Титиева
В «Мемориале» раскритиковали заявление начальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры Валерия Максименко о достаточном количестве доказательств по делу правозащитника Оюба Титиева. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
«Чиновник прокуратуры существует в параллельном мире, где есть параллельное основанное на доказательствах, на соблюдении закона дело Оюба Титиева», — сказал А.Черкасов.
Правозащитник отметил, что сам процесс по делу Титиева представляет собой фарс, «абсурдную пьесу», в которой участвовали попеременно прокуратура, полиция, вначале расследовавшая дело, Следственный комитет, а теперь суд.
Ранее начальник Главного управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры России Валерий Максименко сообщил на заседании Комитета по пыткам ООН, проходящем в Женеве, что в ходе расследования дела главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева «было собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем дело направлено в суд».
Комментарии2
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abuvgrobu 26 июля 2018 | 22:38
И этого тоже пытают ? Как ? Виноградного вина, шашлыка и наркотиков не дают, что ли ?..
fresh_breeze 26 июля 2018 | 22:42
"Правозащитник отметил, что сам процесс по делу Титиева представляет собой фарс, «абсурдную пьесу», в которой участвовали попеременно прокуратура, полиция, вначале расследовавшая дело, Следственный комитет, а теперь суд. "
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"Мимо_реал" поступает правильно, что соблюдает корпоративную этику, всеми силами выгораживая одного из своих, это похвально, с какого боку ни посмотри.
Но для большинства посторонних всё это лишь слова.
Прокуратура, полиция, СК, суд — все они могли сговориться, чтобы упрятать этого парня за решётку.
А могли, не сговариваясь, выполнять свою работу. И почему надо верить иностранным агентам, а не всем им?