Порядка 300 жителей Бутырского района Москвы участвуют в акции против демонтажа монорельсовой дороги – Удальцов

Порядка 300 жителей Бутырского района Москвы участвуют в акции против демонтажа монорельсовой дороги. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Политик рассказал, что собравшиеся не согласны с планами властей демонтировать монорельсовую дорогу, которая недавно была введена в эксплуатацию и потребовала вложения больших средств. Участники акции также выступают против планов точечного строительства в районе.

Он уточнил, что встреча проходит в формате общения с кандидатом в мэры Москвы от КПРФ Вадимом Куминым. На месте, сообщил С.Удальцов, также присутствует полиция, однако задержаний не было, так как мероприятие было согласовано.