Порядка 300 жителей Бутырского района Москвы участвуют в акции против демонтажа монорельсовой дороги – Удальцов
Порядка 300 жителей Бутырского района Москвы участвуют в акции против демонтажа монорельсовой дороги. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Политик рассказал, что собравшиеся не согласны с планами властей демонтировать монорельсовую дорогу, которая недавно была введена в эксплуатацию и потребовала вложения больших средств. Участники акции также выступают против планов точечного строительства в районе.
Он уточнил, что встреча проходит в формате общения с кандидатом в мэры Москвы от КПРФ Вадимом Куминым. На месте, сообщил С.Удальцов, также присутствует полиция, однако задержаний не было, так как мероприятие было согласовано.
Комментарии4
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deda_cuki_danki 26 июля 2018 | 22:00
На Украине 2019 объявили Годом Бандеры ! Европа ждёт своих дебилов , особенно польские шляхи . БУГАБУГА БУГАГАГАГАААА
glotov 26 июля 2018 | 22:01
Лужковская реализация интересной, но спорной позднесоветской идеи. Совершенно убыточная транспортная ветка. Эти триста спартанцев могут, конечно, ее на свой баланс взять, да боюсь, быстро поиздержатся.
vatanen 26 июля 2018 | 22:32
glotov: она часть системы метро. И финансово тоже.
vatanen 26 июля 2018 | 22:30
Очень удобная ветка, никому не мешает. От ВДНХ за 12 минут доезжаешь до Тимирязевской, на другом транспорте за 40 мин. Относится к метрополитену. Идиоты те, кто принял решение демонтировать.