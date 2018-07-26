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21:32, 26 июля 2018

Российское авторское общество подало иск на 7 миллионов к организатору прошлогоднего фестиваля «Нашествие» 2017 года

Российское авторское общество подало иск на 7 миллионов к организатору прошлогоднего фестиваля «Нашествие» 2017 года — ООО «Современные телерадиовещательные технологии и комплексы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАО.
Эту сумму недополучили авторы музыкальных произведений, прозвучавших на фестивале. Организатор фестиваля выплатил РАО более 800 тысяч рублей авторского вознаграждения, отметив, что мероприятие посетили около семи тысяч человек. При этом на сайте «Нашествия», а также на сайте МВД Тверской области говорится, что на фестивале были более 200 тысяч зрителей, -отметили в РАО. Сумму претензий в организации рассчитали, проанализировав данные, указанные на билетах. Согласно этой информации, тираж составил 100 тысяч билетов.
В пресс-службе «Нашествия» комментировать ситуацию отказались.

Комментарии

6

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jetsam 26 июля 2018 | 21:45

приписки. накрутки. откаты.
даже спеть не сперев при этом - не получается...

danko1 26 июля 2018 | 21:55

jetsam: Мало того, что суть рок-фестиваля извратили, подключив к нему МО и агрессию, так еще и большую часть гонорара украли.
Но там, где МО, там всегда воровство крупномасштабное.

jetsam 26 июля 2018 | 22:03

danko1: да воровство везде.
но спереть пока поешь :)))) это надо талант кроликова иметь.

zztop1960 26 июля 2018 | 22:20

danko1: Деньги пошли на Донбасс , Крым и Сирию

jetsam 26 июля 2018 | 22:27

zztop1960: ну зачем вымыслы?
там такая сумма. что дальше пары километров
просто не реал бы унести не растратив.
кокс тогда из аргентины не долетал - дорог был.

такие суммы только на "разок нюхнуть" музИкантам

jetsam 26 июля 2018 | 22:24

@Российское авторское...подало иск на...к организатору ... фестиваля «Нашествие» @
"и ты, Брут" (с) Юлий Цезарь

(комментарий скрыт)

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