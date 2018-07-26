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21:31, 26 июля 2018

Мохнаткин, осужденный за нападение на сотрудника полиции, 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам в колонии

Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на сотрудника полиции, уже 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам в колонии. Об этом в Фейсбуке написала его подруга Татьяна Пашкевич. Она ссылается на юриста и общественного защитника Андрея Крекова, который встречался с Мохнаткиным в колонии. По его словам, заключенный находится в строгих условиях в помещении камерного типа, к нему применяют физическую силу. Мохнаткин выглядит плохо, сильно похудел. Напомню, ему 64 года.
Ранее Пашкевич опубликовала заявление Мохнаткина на имя начальника колонии, в котором он просит предоставить ему необходимые лекарства, отменить дисциплинарные взыскания, прекратить изымать переписку и личные вещи.

Комментарии

38

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s_talker002 26 июля 2018 | 21:36

Хотелось бы подробности пыток, чем пытают?
Этот Мохнаткин (герой белоленточной *революции*) будет сидеть пожизненно, потому что Мохнаткин.

sutara 26 июля 2018 | 22:00

s_talker002: Слава Сергею! Именно такие как он гнут и меняют эту бесчеловечную систему! Они герои и остаются в памяти у людей! А вот о таких как ты, серый маленький упырек, никто никогда не вспомнит!

navsegda 26 июля 2018 | 22:05

s_talker002: ну а ты будешь опущенным пожизненно , потому что ссученый , как в хату зайдёшь , сразу лезь под нары

alex_melnikov Алексей Мельников 26 июля 2018 | 21:41

Свободу Мохнаткину.

s_talker002 26 июля 2018 | 21:46

alex_melnikov:
Голодный значит свободный.
Поголадает пару лет (по сухому) и успокоиться......и начнет голодать по мокрому еще лет на пять.
Уже проходили много раз ваши голодовки.

begly_ 26 июля 2018 | 21:47

alex_melnikov:

А каким пыткам подвергается Мохнаткин? В него наверно через не смазанный шланг еду вкачивают, чтобы не помер. И про какую вы свободу сейчас крикнули?, он же свободен в выборе - кушать или нет?

boldu1n 26 июля 2018 | 22:08

alex_melnikov: Как вы з...ли фрики гнилово яблока и пр. проституток. Чвабоду... Всем пока гонорары капают....

irinakingsize1 26 июля 2018 | 22:43

boldu1n: А ты, портяныч, отказался от 11 руб 80 коп в пользу олигархов? Жидишь,гаденыш?

sasass 26 июля 2018 | 21:48

В России , чтобы стать опасным государственным преступником - достаточно слега ударить полицейского за его наглость и жестокость..

begly_ 26 июля 2018 | 21:55

sasass:

В США получишь не срок, а пулю в лобешник, если попытаешься ударить полицейского.
Где бы вы хотели ударить кулаком по лицу полицейского, у нас в США или в России?

vilingrad 26 июля 2018 | 22:41

begly_: В США получишь не срок, а пулю в лобешник, если попытаешься ударить полицейского. "
Осталось подтянуть экономику, права человека, еще разные мелочи типа отношения к коррупции во власти. А так- какие ужасные полисмены в Штатах, ай-ай:)

korikov 26 июля 2018 | 21:57

sasass:
В США этого достаточно, чтобы быть расстрелянным полицией. Да что там, достаточно не подчиниться.
https://youtu.be/KNkvtPqEYPs

navsegda 26 июля 2018 | 22:03

Вата , подзаипали вы своим США , чуть что - А вот в США .... просто жить без Америки не можете

begly_ 26 июля 2018 | 22:09

navsegda:

Аргумент то неопровержимый и честный. Никому здравому и в голову не придет врезать в лицо полицейскому., потому как кулак скорей всего не долетит до цели - пристрелят.

navsegda 26 июля 2018 | 22:15

begly_: Мохнаткин , со слов полицейского , напал на него в автозаке , когда тот его снимал , свидетелей нет , всё со слов мусора , как и большинство подобных дел .
Я не верю , что пожилой интеллигентный человек , который не сопротивлялся аресту , не пойми за что кстати , вдруг напал на молодого здорового бугая

korikov 26 июля 2018 | 22:30

navsegda:
Я могу понять, что на митинг приходят разные люди, в том числе и интеллигентные, могу понять, что в автозак можно попасть просто за компанию потому что ОМОН не разбирает кого хватать и тащить. Но я не могу понять какой смысл полицейскому выбирать именно этого "интеллигентного" человека, чтобы лжесвидетельствовать. Тем более, обычно в автозаках сидят на телефоны снимают.
Как не нашлось среди своих-то, чтобы выступить свидетелем со стороны защиты? Нет, почему?

Есть вероятность, что дедушка хотел заработать на провокации, а сейчас на нём пытаются вести пропаганду. Вы за дедушку не беспокойтесь, скорее всего он получит своё вознаграждение, свои 30 сребреников. Ведь на нём такую хорошую пропагандистскую компанию раскручивают.

Многие из митингующих хотят вот так "пострадать" от "режима". Если так посмотреть, так они специально лезут, у некоторых на мордах написано "ударь меня, я бабла хочу срубить". Тут как-то смотрел, как веселятся молодые люди, которых засунули в автозак. Уж точно не видно, что они боятся "режима".

navsegda 26 июля 2018 | 22:48

korikov: ты болен
Серге́й Евге́ньевич Мохна́ткин[1] (род. 6 марта 1954, Ижевск[2], Удмуртская АССР, РСФСР, СССР) — российский правозащитник, журналист. Возможно, первый, с момента принятия Конституции РФ 1993 года, заключённый в России, который был помилован без признания вины.

31 декабря 2009 года Сергей Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве (его обвинили в избиении сотрудника 2-го оперативного полка милиции ГУВД по г. Москве сержанта милиции Дмитрия Моисеева[3][4]) и был осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Находясь в колонии, активно отстаивал свои права и права других заключённых, за что неоднократно подвергался репрессиям. Российское правозащитное сообщество признало его политическим заключённым.

21 апреля 2012 года Сергей Мохнаткин указом президента РФ Дмитрия Медведева был помилован без признания вины.

archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 22:49

korikov: " Многие из митингующих хотят вот так "пострадать" от "режима". Если так посмотреть, так они специально лезут, у некоторых на мордах написано "ударь меня, я бабла хочу срубить". "

болезный, у Вас опосля боярышника какие-то мазохистские мечты - наверное, это тот самый прорыв, о котором мечтает глав.гибрид
сколько же в Вашей бестолковке гоуна намешано - кипит, бурлит от возмущения :)

navsegda 26 июля 2018 | 22:21

begly_: Не надо трындеть , в Америке совсем не всегда полиция стреляет на поражение и по крайней мере за пытками их не ловили , если не считать голливудских фильмов типа Побег из Шоушенка или Тюряга ).Гуантанамо военная база

korikov 26 июля 2018 | 22:19

navsegda:
Вам нужен был пример "цивилизованной" страны, где демократия и не сажают людей за нападение на полицейских? Получайте, да не обляпайтесь.

tuman13 26 июля 2018 | 21:49

Синцова начали забывать. Павленского забыли. В тренде Мохнаткин.. Недели на Мохнаткина хватит?

korikov 26 июля 2018 | 21:59

tuman13:
Да потому что гнилая пропаганда. Как есть мотивация, так верещат, как мотивация пропадает, так и сразу забывают.

begly_ 26 июля 2018 | 21:59

tuman13:

В эти минуты Надежду Савченко в украинских застенках голодом мучиют.

chnch 26 июля 2018 | 22:23

begly_: begly_: А с какого боку тебе Савченко сдалась? С темы пыток в России спрыгнуть,и на Украину стрелки перевести?

begly_ 26 июля 2018 | 22:27

chnch:

А я представляю на Эхе права всех заключенных. Про американских тоже не замалчиваю.
Вы сидели или пока нет?

chnch 26 июля 2018 | 22:35

begly_: Брехун и тупой. Вот что ты есть. Иначе дакумент на представление предоставь.

begly_ 26 июля 2018 | 22:38

chnch:

В чем ложь и глупость?
Так вы сидели или только собираетесь сесть?

begly_ 26 июля 2018 | 21:51

Мне эта новость говорит об одном: в российских тюрьмах хорошо кормят и слегка наказывают, если заключенные не всю пайку съедают.

omichka 26 июля 2018 | 22:14

begly_:
накликаешь себе

begly_ 26 июля 2018 | 22:25

omichka:

Российскую?

sim202_ 26 июля 2018 | 21:53

У несчастного сотрудника совесть не скребется?
Хотя, о чем это я...

anemon 26 июля 2018 | 21:55

Вот ведь твари пригожинские! Да какие они пригожинские, путинские они!

deda_cuki_danki 26 июля 2018 | 22:25

anemon: пшшшшла вон , старая обоссаная тряпка

kochar 26 июля 2018 | 22:01

«ТЮРЬМА – ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА»
Не может быть такой тюрьмы в Швейцарии и не может при такой как у нас тюрьме Швейцария.
Проще только вода в унитазе.

jetsam 26 июля 2018 | 22:10

kochar: ой как вы ошибаетесь. ох как...
откройте инструкцию, к практически любому, унитазу (в любом инетмагазине)
и найдете слова типа "гаситель шума", "двух\трех диапазонный спуск",
"спиральный проход"....
+контейнеры\карманчики для жидкостей самоочистки, антибактериаль,
антикальций, освежитель....

отстали батенька.. это в системе "очко" все просто, но, дык,
там и воды нет изначально:)

stoik68 26 июля 2018 | 22:24

Садисты.

abuvgrobu 26 июля 2018 | 22:33

А этот персонаж, по упорным слухам, не совсем адекватный. Проще говоря - умалишенный. А у них, у шизиков, свои какие-то представления о жизни..

irinakingsize1 26 июля 2018 | 22:45

Скромный и очень порядочный человек. Именно такие, как шило в жопе для разных моральных ублюдков, как постоянное напоминание, что они грязь.

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