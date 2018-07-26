СК возбудил еще одно уголовное дело по факту издевательств над заключенными в колонии

На этот раз – в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональной общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных.

Замначальника отдела безопасности колонии №9 майор Даврон Хакимов подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, в январе этого года офицер вместе с неустановленными лицами избил одного из заключенных, — рассказал собеседник агентства. Интерфакс отмечает, что после скандала в ярославской колонии реиональные подразделения СК получили указание из головного офиса в Москве незамедлительно возбуждать уголовные дела в случае выявления фактов насилия против заключенных в колониях и СИЗО.