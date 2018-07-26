СК возбудил еще одно уголовное дело по факту издевательств над заключенными в колонии
На этот раз – в Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональной общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных.
Замначальника отдела безопасности колонии №9 майор Даврон Хакимов подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, в январе этого года офицер вместе с неустановленными лицами избил одного из заключенных, — рассказал собеседник агентства. Интерфакс отмечает, что после скандала в ярославской колонии реиональные подразделения СК получили указание из головного офиса в Москве незамедлительно возбуждать уголовные дела в случае выявления фактов насилия против заключенных в колониях и СИЗО.
Комментарии7
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jetsam 26 июля 2018 | 21:42
эдак СК виагры не хватит возбуждать дела.
может колонии закрыть на каникулы?
объявить мундиаль на полгода и по домам?
rash 26 июля 2018 | 21:43
А в Ярославле всех уже поймали, или вертухаи ментам двери не открывают?
jetsam 26 июля 2018 | 21:48
rash: ярославль ближе к москве. там на 0.0001 сек раньше приказ получили.
скорость света всего 300тыс км\сек - пока там по проводам до кенигсберга,
да еще через вражеские территории транзитом.... да еще медь китайская,
да аппараты от царя гороха...
tuman13 26 июля 2018 | 21:57
Самое интересное, что когда власть САМА распространяет ТАКУЮ информацию, показывает, что работа ведется.
Но вот почему наши здешние критиканы власти никак не реагировали на секретные тюрьмы США в Литве, Польше, Германии, Кубе (на базе в Гуантанамо), где зеков пытали и унижали ежедневно? Или хозяйскую руку не кусают?
navsegda 26 июля 2018 | 22:00
tuman13: У тебя и меня сколько шансов попасть в Гуантанамо ? А в Ярославскую колонию ? То-то
Вата постоянно переводит стрелки на запад
jetsam 26 июля 2018 | 22:12
navsegda: стрелки компаса всегда показывают сторону, где негров линчуют.
на то (для того) он, компас, и есть.
jetsam 26 июля 2018 | 22:01
tuman13: вы у своего начальства и спросите.
или откройте методичку на стр.301.
не усвоили материал.