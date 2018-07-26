Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым

Специалист будет руководить командой еще как минимум два года.

Черчесов остается. Это было вполне ожидаемо. Исполком РФС провел в четверг заседание, на котором подводил итоги выступлению сборной страны на чемпионате мира. И оно было признано успешным. Четвертьфинал, напомню, наивысшее достижение сборной России на чемпионатах мира в новейшей истории. Стоит, пожалуй, напомнить, что в начале июля появилась информация о том, что в услугах Черчесова заинтересован один из клубов Бундеслиге. Предположительно это был «Вольфсбург», но дальше слухов дело не пошло. Как итог, Черчесов остается в сборной с контрактом 2+2. Он будет готовить национальную команду к двум ближайшим турнирам. Уже в сентябре стартует Лига Наций – ноу-хау от УЕФА. Главная идея этого турнира – сократить число товарищеских матчей. Сборная России будет играть со Швецией и Турцией. Весной начнется отборочный турнир к чемпионату Европы. Он пройдет по облегченной манере. В первенстве континента примут участие 24 команды. Не попасть туда будет непросто. Но поговорим о хорошем. Если сборная России попадет на чемпионат Европы, то контракт с Черчесовым будет автоматически продлен. И тогда тренер проработает с командой еще два года, до следующего чемпионата мира, который, напомню, пройдет осенью 2022-го в Катаре.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.