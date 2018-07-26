Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пошел на сделку со следствием по делу о нападении на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов. С Макгрегора сняли уголовные обвинения в угрозах, нападении и хулиганстве. Ему грозило до 7-ми лет тюрьмы. Боец, в свою очередь, обязался возместить причиненный ущерб , отработать 5 дней на общественных работах и пройти курсы по управлению гневом. «Медуза» отмечает, что Нурмагомедов и Макгрегор должны встретиться на ринге 6-го октября. Наблюдатели полагают, что нападение на автобус – часть пиар-компании.