Эстония стала первое европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей своей территории, — сообщает «Дойче Велле». Жители 11-ти из 15-ти регионов с начала июля могут бесплатно пользоваться автобусами, — сообщила министр экономики Кадри Симсон. По ее словам, власти хотят таким образом приостановить переселение людей из сельской местности в города и внести вклад в защиту окружающей среды, так как бесплатные автобусы могут сократить использование легковых автомобилей. В Таллинне общественный транспорт стал бесплатным для жителей еще в 2013-м году.