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21:02, 26 июля 2018

Эстония стала первое европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте

Эстония стала первое европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей своей территории, — сообщает «Дойче Велле». Жители 11-ти из 15-ти регионов с начала июля могут бесплатно пользоваться автобусами, — сообщила министр экономики Кадри Симсон. По ее словам, власти хотят таким образом приостановить переселение людей из сельской местности в города и внести вклад в защиту окружающей среды, так как бесплатные автобусы могут сократить использование легковых автомобилей. В Таллинне общественный транспорт стал бесплатным для жителей еще в 2013-м году.

Комментарии

14

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jetsam 26 июля 2018 | 21:06

как говорил хрущев - это они нас испугались.
короче, очередной удар в спину вошьдя страны, встающей с колен.
даже неинтересно...

blinorozhiy_chmo 26 июля 2018 | 21:10

Чухня редкостная... но хомячьё от чего-то возбудилось )))).

kottigr1 26 июля 2018 | 21:14

blinorozhiy_chmo: Эстония построила коммунизм, пока Путин строил в РФ ГУЛАГ...

serhio_25__ 26 июля 2018 | 21:16

kottigr1: Хахаха, Лживая Крыса уже за коммунизм топит. Крыса, ты же невеПенный бизнесмен, как же так?

kottigr1 26 июля 2018 | 21:18

serhio_25__: Вас сегодня пораньше из психушки отпустили ?

serhio_25__ 26 июля 2018 | 21:12

jetsam: А какой вождь в ЕС? Или это удар в спину Ленину, нью коммунизм в Эстонии?

r88w556xl4 26 июля 2018 | 21:08

'бесплатный проезд"
===============
Ничего бесплатного быть не может - всё бесплатное неизбежно кто-то оплачивает, в данном случае все жители Эстонии, ездят они при этом на общественном транспорте или на личном автомобиле.

serhio_25__ 26 июля 2018 | 21:08

""Эстония стала первое европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте"" - у нас общественный транспорт был бесплатным в 90е. Это привело к резкому износу автобусов и троллейбусов и полному отсутствию новой техники. Само собой, что водители получали копейки и молодые водители туда не шли. Но на деньги ЕС маленькая Эстония может себе это позволить.

vikwlad 26 июля 2018 | 21:09

Не рановато ли они вводят коммунистическую халяву в стране.

pavel_svr 26 июля 2018 | 21:14

«Таллинские чиновники уверяют, что заработали на плате за статус резидента и дополнительных налоговых поступлениях вдвое больше, чем потратили на работу бесплатного городского транспорта.»

mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 21:15


Удивительно: комуняки в совке так и не смогли сделать транспорт бесплатным, а эстонские капиталисты - смогли.

andreyoo 26 июля 2018 | 21:16

mikhail_spb_: Ну давайте подождем несколько лет и посмотрим смогли или не смогли

max3446 26 июля 2018 | 21:17

Согласно утверждённому кабинетом министров Украины плану по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. в подземных хранилищах уже в октябре должно быть 17 млрд кубов газа.

Однако, по состоянию на 24 июля, запасы составляют 12,47 млрд куб. м. Таким образом, сейчас Украине не хватает более 4,5 млрд кубов газа для предстоящей зимы. Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.

Кроме того, согласно плану мероприятий, запасы энергетического угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины к ноябрю этого года должны составить 2,6 млн тонн, в т. ч. антрацитовых марок — 1 млн тонн, газовых — 1,6 млн тонн.


По состоянию на 25 июля 2018 года запасы антрацита на складах электростанций страны составляют 0,6 млн тонн, газового угля — 1,1 млн тонн.

В ноябрь 2017 года ТЭС и ТЭЦ Украины вошли с запасами антрацита 0,8 млн тонн, газового угля — 0,6 млн тонн.

Украинский кабмин также поручил довести до 1 ноября запасы мазута на ТЭС и ТЭЦ до 130 тыс. тонн, тогда как на 25 июля они составляют всего 38,4 тыс. тонн.

По состоянию на 1 ноября 2017 года запасы мазута составляли 99,5 тыс. тонн.

По информации украинских СМИ, Украина отстаёт от графика подготовки к отопительному периоду. А вице-премьер-министр Геннадий Зубко уже констатировал, что будущая зима на Украине будет «непростой».

rusof_ob 26 июля 2018 | 21:19

Куда этим заторможенным до великих россиян? Они едва сумели оплатить проезд на автобусе, а великая нация уже на протяжении 100 лет легко оплачивает дорогостоящии войны по всему миру, до сих пор не знающее, что такое унитаз.

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