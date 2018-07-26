ГБУ «Жилищник» массово сгоняет своих сотрудников на концерт, который состоится 28-го июля на Манежной площади...

Рассылаемые письма публикуются в социальных сетях. Записаться можно было также на странице центра помощи семьям с детьми «Планета добра». Списки участников необходимо было передать сегодня до 13-ти часов. Тем, кто записался до 12-ти часов дня, обещали сюрпризы – комплекты посуды и постельного белья.