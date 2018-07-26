ГБУ «Жилищник» массово сгоняет своих сотрудников на концерт, который состоится 28-го июля на Манежной площади
Рассылаемые письма публикуются в социальных сетях. Записаться можно было также на странице центра помощи семьям с детьми «Планета добра». Списки участников необходимо было передать сегодня до 13-ти часов. Тем, кто записался до 12-ти часов дня, обещали сюрпризы – комплекты посуды и постельного белья.
Комментарии3
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jetsam 26 июля 2018 | 21:10
@обещали сюрпризы – комплекты посуды и постельного белья.@
а шконку - свою приносить или ФСИН выдаст?
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Инструктор объясняет курсантам перед прыжком:
- Садимся в самолет, подымаемся на заданную высоту, прыгаем, парашют
раскрывается, приземляемся и идем в конец летного поля, где будет ждать
автобус.
Прыжки. И у одного парашют не раскрылся. Грохнулся он об землю, подымается
и отряхиваясь, - так, мать-перемать, с парашютом обманули, посмотрим – как будет с автобусом.
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patrikk_1 26 июля 2018 | 21:15
ГБУ «Жилищник» массово сгоняет своих сотрудников на концерт, который состоится 28-го июля на Манежной площади...
Сгоняют... этими, как их, нагайками, по лицу бьют, по глазам.
mikhail_spb_ 26 июля 2018 | 21:12
Интересно, а на концерты Битлз и Лед Зеппелин тоже сгоняли бюджетников?