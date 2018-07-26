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Эксклюзив Эха 20:34, 26 июля 2018

Бывший и. о. главного редактора российского «Forbes» Мазурин не знает причину своего смещения с должности

главного редактора журнала «Forbes» Николай Мазурин не знает причину своего смещения с должности. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я не знаю, с чем это связано. Этот вопрос надо задавать менеджменту компании, который принимал решение. Я не хочу строить никакие конспирологические теории или наоборот, которые на поверхности», — сказал Н.Мазурин.
На данный момент известно, что на пост и.о. главного редактора российского «Forbes» назначен Андрей Золотов, ранее руководивший редакцией «Forbes Life». Н.Мазурин пока сохранит за собой пост шеф-редактора.
Ранее сообщалось, что Николай Мазурин, а также журналисты Сергей Титов и Елена Березанская написали жалобу в прокуратуру в связи с исчезнувшей статьей «Дела семейные» о бизнесе братьев Магомедовых.

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sasass 26 июля 2018 | 20:55

Что-то неладное твориться с американскими СМИ в России...

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