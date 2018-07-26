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20:34, 26 июля 2018

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя

Подано ходатайство об аресте бывшего главы государства.
Кочарян занимал президентский пост с 98-го по 2008-й годы. В уголовном деле речь идет о разгоне акции протеста в марте 2008-го, — сообщает РИА Новости. Ранее по этому же делу было предъявлено обвинение бывшему министру обороны Микаелу Арутюняну. Сообщалось, что Арутюнян находится за пределами страны.

Комментарии

12

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ac_dc 26 июля 2018 | 20:36

Доживу ль я в России до такого замечательного сообщения

liliputin_fashist 26 июля 2018 | 20:39

ac_dc: К 2018 всё население России разделилось на следующие обособленные социальные группы:
- путен + олигархи 188 чел.
- коррумпированные чиновники 579 000 чел.
- преступники, подозреваемые в призывах к изменению существующего

liliputin_fashist 26 июля 2018 | 20:41

liliputin_fashist: государственного строя 138 463 001 чел.

vsehporvem 26 июля 2018 | 20:42

ac_dc: С алкаша Ельцина начните... И с тех кто поддерживал его в 1991.

edward_sakash 26 июля 2018 | 20:49

vsehporvem: Ельцина реально поддерживало 90% населения страны.Путину никогда не достичь уровня поддержки Ельцина населением в 1991м.

jetsam 26 июля 2018 | 20:54

edward_sakash: ой как вы ошибаетесь.
в путестане у него 146%. в путеландии все 99.9999% населения.
это в верхней вольте у него 86%, а внижней-76%.

danko1 26 июля 2018 | 20:39

Ну Путину тогда можно не только разгоны демонстраций в качестве обвинения предъявлять, но и уничтожение основ государственности в виде ликвидации независимости ветвей власти, гласности, реальных выборов и много еще чего.
Пожизненное с конфискацией он и его подельники давно заслужили.

sasass 26 июля 2018 | 20:58

У нас тоже так будет ,когда эта власть полностью уйдет...

danko1 26 июля 2018 | 21:02

sasass: Не уйдут они никогда добровольно.
Знают ведь, что выход, в отличие от коммунистов в 91 г., у них только в тюрьму.

sergey1971 26 июля 2018 | 21:10

danko1: добровольно могут уйти только их потомки. Также как Ленин и Сталин добровольно не ушли, а ушли только их потомки.

amrigo 26 июля 2018 | 21:01

Вот такой же суд ждёт и будущего бывшего нашего фюрера.

amrigo 26 июля 2018 | 21:14

Российский фюрер правит страной 18 лет по мафиозным понятиям, а отвечать будет по закону.

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