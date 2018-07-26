Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя

Подано ходатайство об аресте бывшего главы государства.

Кочарян занимал президентский пост с 98-го по 2008-й годы. В уголовном деле речь идет о разгоне акции протеста в марте 2008-го, — сообщает РИА Новости. Ранее по этому же делу было предъявлено обвинение бывшему министру обороны Микаелу Арутюняну. Сообщалось, что Арутюнян находится за пределами страны.