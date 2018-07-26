Депутат Рашкин признал троллингом свой запрос в Следственный комитет о расследовании смерти российских императоров
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин признал троллингом свой запрос в Следственный комитет о расследовании смерти российских императоров, а также царя Федора Годунова. В Следственном комитете рассмотрели просьбу депутата возбудить уголовные дела по факту смерти Ивана VI, Павла I, Петра III и заявили, что для этого нет оснований. После этого депутат заявил, что это был троллинг с целью принудить Следственный комитет заниматься реальными преступлениями, а не раскопками. По словам Рашкина, ему обидно, что такие запросы, в отличие от реальных правонарушений, вызывают интерес и «бешеный отклик», — сообщает телеканал «Дождь».
Комментарии4
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satttana_perrrkele 26 июля 2018 | 20:39
Мы не можем спокойно жить, пока не будут расследованы все обстоятельства смерти Нерона.
Вот, когда разбирутся с этим, покарают виновных, можно будет и убийствами Политковской, Немцова, Эстемировой заняться. Но, никак не раньше
kottigr1 26 июля 2018 | 20:50
satttana_perrrkele: Депутат Рашкин признал троллингом свой запрос в Следственный комитет о расследовании смерти российских императоров
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Поздно ! СК РФ уже все расследовал и посадил за это преступление бригаду бригаду таджикских разнорабочих.. Все сами пришли с явками с повинной в руках..
fig_vvam 26 июля 2018 | 20:52
satttana_perrrkele: Нерон это хрен бы с ним, но вот Царевич Дмитрий
Самый главный вопрос даже некто его убил, а он умер или нет?
если не умер, то в стране могут быть законные наследники Ивана Грозного.
Куда смотрит и что делает СК?
ruderpost 26 июля 2018 | 20:50
что на него так повлияло что он умом тронулся?