Депутат Рашкин признал троллингом свой запрос в Следственный комитет о расследовании смерти российских императоров

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин признал троллингом свой запрос в Следственный комитет о расследовании смерти российских императоров, а также царя Федора Годунова. В Следственном комитете рассмотрели просьбу депутата возбудить уголовные дела по факту смерти Ивана VI, Павла I, Петра III и заявили, что для этого нет оснований. После этого депутат заявил, что это был троллинг с целью принудить Следственный комитет заниматься реальными преступлениями, а не раскопками. По словам Рашкина, ему обидно, что такие запросы, в отличие от реальных правонарушений, вызывают интерес и «бешеный отклик», — сообщает телеканал «Дождь».