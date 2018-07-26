Трамп пообещал Турции крупные санкции из-за того, что в этой стране под арестом содержится пастор Эндрю Брансон
Президент США Дональд Трамп пообещал Турции крупные санкции из-за того, что в этой стране под арестом содержится пастор Эндрю Брансон. Он был арестован в октябре 2016-го года по обвинению в участии в движении Фетхулаха Гюлена, которое признано в Турции террористической организацией. После 21-го месяца заключения Брансона перевели под домашний арест. Между тем, Дональд Трамп, а также вице-президент США Майкл Пенс потребовали немедленного освобождения пастора, — сообщает РБК.
Комментарии4
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polsan 26 июля 2018 | 20:48
Трамп может себе такое позволить!
jetsam 26 июля 2018 | 20:50
да пусть она сначала помидоры за с400
поставит. пусть хоть часть долга погасит.
и тогда - хоть крупные, хоть мелкие...
а то опять россиянам пальмовым маслом
расплачиваться придется...
sasass 26 июля 2018 | 21:00
Не понимает Эрдоган , что пиндосы специалисты по цветным революциям...
sasha2011 26 июля 2018 | 21:18
sasass:
Так Пердоган много чего не понимает.
Он возомнил себя лидером исламского мира.
Щас, разбежались и Иран, и Сауды.
Он будет так себя вести, так на курдах и сгорит (если доживёт). Но рано или поздно курды своего добьются, И если турки вовремя не очнутся и не осознают важность справедливого решения курдской пооблемы, то Турцию ждут очень трудные времена.