Президент США Дональд Трамп пообещал Турции крупные санкции из-за того, что в этой стране под арестом содержится пастор Эндрю Брансон. Он был арестован в октябре 2016-го года по обвинению в участии в движении Фетхулаха Гюлена, которое признано в Турции террористической организацией. После 21-го месяца заключения Брансона перевели под домашний арест. Между тем, Дональд Трамп, а также вице-президент США Майкл Пенс потребовали немедленного освобождения пастора, — сообщает РБК.