Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову оставили под арестом до 13-го августа
Ей сократили срок ареста на месяц. За Павликову поручились правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, журналист Николай Сванидзе, несколько муниципальных депутатов, в том числе Илья Яшин. Между тем, сторона обвинения заявила, что «положительные характеристики не помешали Павликовой быть причастной к ряду тяжких преступлений, таких, как создание экстремистского сообщества».
Напомню, что организация «Новое величие» была создана агентом ФСБ, который привлек к участию в ней подростков. Адвокаты Павликовой заявили, что ее состояние в СИЗО серьезно ухудшилось. У нее проблемы с сердцем, головные боли, судороги и гормональный сбой.
Комментарии6
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abuvgrobu 26 июля 2018 | 20:40
Адвокаты Павликовой заявили, что ее состояние в СИЗО серьезно ухудшилось. У нее проблемы с сердцем, головные боли, судороги и гормональный сбой
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А также прогрессирующие понос и золотуха.. А они, "подростки" то эти, с понтом не понтом не понимали, куда их, якобы, втягивали.. Они, наверное, думали, что их для участия в кружке мягкой игрушки приглашают... Пусть сидит, "революционерка" сраная..
serjo1977 26 июля 2018 | 20:54
abuvgrobu: А также прогрессирующие понос и золотуха..
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У неё, в отличии от тебя, хотя бы слабоумие не прогрессирует...
tuman13 26 июля 2018 | 20:41
Как только кого-нибудь из противников власти берут за мягкое место, так сразу голова, сердце, спина, задница... То у Пономарева транс, то у Мальцева сердце, Ну и у Павликовой сразу целый букет. "Они же дыти".
serjo1977 26 июля 2018 | 20:56
tuman13: Посмотрим, что заболит у тебя, когда тебя "возьмут за мягкое место". Думаю, это будет шея...
serjo1977 26 июля 2018 | 20:58
Всё ожидаемо... :-(( До тех пор, пока мы будем сидеть дома, Павликова будет сидеть в тюрьме...
tks 26 июля 2018 | 21:02
Провокация - основа путлеризма.