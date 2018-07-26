Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову оставили под арестом до 13-го августа

Ей сократили срок ареста на месяц. За Павликову поручились правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, журналист Николай Сванидзе, несколько муниципальных депутатов, в том числе Илья Яшин. Между тем, сторона обвинения заявила, что «положительные характеристики не помешали Павликовой быть причастной к ряду тяжких преступлений, таких, как создание экстремистского сообщества».

Напомню, что организация «Новое величие» была создана агентом ФСБ, который привлек к участию в ней подростков. Адвокаты Павликовой заявили, что ее состояние в СИЗО серьезно ухудшилось. У нее проблемы с сердцем, головные боли, судороги и гормональный сбой.