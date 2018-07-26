В Москве сносят дом, во дворе которого снимались финальные эпизоды фильма «Место встречи изменить нельзя»

В Москве в Серебряническом переулке сносят дом, во дворе которого снимались финальные эпизоды фильма «Место встречи изменить нельзя». Еще в понедельник были уничтожены довоенные тополя, чтобы расчистить место под элитную застройку компании «Центринвест». Об этом сообщает портал «Дейли Шторм». Отмечается, что застройщик произвел лишь технический расчет влияния строительства на окружающую застройку. Между тем, рядом находится храм 18-го века и здание постройки 19-го века, официально признанные объектами исторического наследия. Поэтому любое строительство здесь должно производиться только после археологической экспертизы. Прораб стройки заявил местным жителям, что дом снесли, потому что он вот-вот развалится, и здесь собирались наркоманы и асоциальные элементы.