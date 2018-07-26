В Москве сносят дом, во дворе которого снимались финальные эпизоды фильма «Место встречи изменить нельзя»
В Москве в Серебряническом переулке сносят дом, во дворе которого снимались финальные эпизоды фильма «Место встречи изменить нельзя». Еще в понедельник были уничтожены довоенные тополя, чтобы расчистить место под элитную застройку компании «Центринвест». Об этом сообщает портал «Дейли Шторм». Отмечается, что застройщик произвел лишь технический расчет влияния строительства на окружающую застройку. Между тем, рядом находится храм 18-го века и здание постройки 19-го века, официально признанные объектами исторического наследия. Поэтому любое строительство здесь должно производиться только после археологической экспертизы. Прораб стройки заявил местным жителям, что дом снесли, потому что он вот-вот развалится, и здесь собирались наркоманы и асоциальные элементы.
Комментарии16
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kottigr1 26 июля 2018 | 20:16
В стране победивших "Горбатых" возможно всё.. !
gordy 26 июля 2018 | 20:22
"Прораб стройки заявил местным жителям, что дом снесли, потому что он вот-вот развалится, и здесь собирались наркоманы и асоциальные элементы."
Как проверить, если его уже снесли?
kottigr1 26 июля 2018 | 20:24
gordy: Остается лишь надеяться на то что если бы его не снесли, то там наверняка расположилась бы база НАТО...
pmasel 26 июля 2018 | 20:26
kottigr1: Причем в каждой квартире по базе! )))
kottigr1 26 июля 2018 | 20:31
pmasel: А на этих базах постоянно наверняка проводили бы гей-парады, а не парады и славили Бандеру, а не Путина !
skif_05 26 июля 2018 | 20:27
kottigr1:
Либерасня совсем берега потеряла. Не сносят трущобы - плохо, сносят - еще хуже.
kottigr1 26 июля 2018 | 20:33
skif_05: Для кого-то трущобы, а для кого и памятники архитектуры.. Дай вам волю, Вы бы и египетские пирамиды снесли бы под торговые центры..
neon001 26 июля 2018 | 20:35
kottigr1: они бы еще чукчу москвой руководить поставили
tuman13 26 июля 2018 | 20:59
kottigr1: Ну не надо трепаться: памятник культуры, памятник архитектуры... ДокУмент есть на памятник архитектуры?
kottigr1 26 июля 2018 | 21:09
tuman13: Конечно есть..
"Между тем, рядом находится храм 18-го века и здание постройки 19-го века, официально признанные объектами исторического наследия. Поэтому любое строительство здесь должно производиться только после археологической экспертизы."
evgeny_biolog 26 июля 2018 | 20:19
Место дома изменить нельзя ...
ostapbey 26 июля 2018 | 20:20
А церковь оставили староверскую рядом??
Как доходный дом..
Даже..
chnch 26 июля 2018 | 20:25
Прораб стройки заявил местным жителям, что дом снесли, потому что он вот-вот развалится, и здесь собирались наркоманы и асоциальные элементы. - "экс-сенатор Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре столицы, находясь под воздействием кокаина. Остатки наркотика в анализах, взятых у господина Джабраилова, были обнаружены специалистами Московского научно-практического центра наркологии. За употребление кокаина господин Джабраилов был оштрафован мировым судом, а вскоре он предстанет перед Тверским райсудом за хулиганство." - Когда сносить этот вертеп будут? А Почему?
rusof_ob 26 июля 2018 | 20:30
Я от этой новости даже забыл, что до пенсии не дотяну.
glotov 26 июля 2018 | 20:50
Восстановить памятник Дзаержинскому как знак уважения к фильму "Тасс уполномочен заявить"!
sasass 26 июля 2018 | 21:16
Старое хотят забыть , но странно то , что старую жизнь благословят и стремятся туда со всеми потрохами...)))