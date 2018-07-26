Z Архив новостей новости
5 6 6 473
20:05, 26 июля 2018

КПРФ решила привезти на субботний митинг против пенсионной реформы людей из 15-ти ближайших к Москве регионов

Ситуация обсуждалась на заседании штаба. Об этом RTVI рассказали источники в КПРФ. Предварительно московские коммунисты провели работу, чтобы оценить потенциал акции. Как выяснилось, «тема зажигает слабо. Серьезные проблемы возникли с мобилизацией молодежи».
Между тем, собеседник RTVI, близкий к администрации президента, утверждает, что активность КПРФ против пенсионной реформы — это часть плана властей по контролю за протестными настроениями. По данным источника, Центризбирком готов разрешить коммунистам подготовку ко всероссийскому референдуму против повышения пенсионного возраста. Идея в том, чтобы не собрать достаточное количество подписей и продемонстрировать, что пенсионная реформа граждан не беспокоит.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

chnch 26 июля 2018 | 20:20

"Политические проститутки" (С) Ленин В.И. полное собрание сочинений.

kottigr1 26 июля 2018 | 20:21

От всяких запоров помогает .. Организованное бурление масс...
Слава КПСС !

zorkin75 26 июля 2018 | 20:22

КПРФ- 100% индекс Крембля.а на что они коммунисты надеются?На Сосалина,залитого в бетоне или на других вождей,у которых локти в народной крови.

abuvgrobu 26 июля 2018 | 20:23

Бытует мнение, что в России государство платит гражданам пенсии.
Чудовищное заблуждение.
Пенсий в России нет.
Опять вам лень считать и все придется делать за вас.
Средняя зарплата в России – 36000. Средняя пенсия – 13000.
Предположим, человек работает с 21 года и его стаж при выходе на пенсию в 60 лет составил 39 лет. Исходим из того, что всю жизнь он стабильно получал среднюю зарплату 36 тыс. За всю трудовую деятельность его отчисления в пенсионный фонд составят - 468 месяцев умножить на 22% от з.п. (7920 руб) равно 3 706 560 рублей. Чтобы просто получить, только свои деньги обратно, человеку после выхода на пенсию нужно прожить 23 года. Только на 84 году своей жизни он начнет получать деньги от государства или как они говорят "его начнёт содержать работающие поколение". Сколько у нас в стране лиц старше 84 лет??? В масштабах страны это "капля в море"...
Каждого, кто не дожил до 84 лет государство облапошило и ограбило.
С учетом средней продолжительности жизни 66 лет становится очевидно, что ни рубля государственных денег государство пенсионерам не платит. Только грабит.
После повышения пенсионного возраста до 65 лет, первый государственный рубль мужчина будет иметь шанс получить в 93 года.

Никаких пенсий государство людям в нашей стране не платит. Это просто математический ФАКТ

alex_d 26 июля 2018 | 20:35

abuvgrobu: никакой это не факт, а довольно примитивное передёргивание.
пенсии платит пенсионный фонд. здесь и сейчас. из тех денег, что собираются сейчас. никто не накапливает то, что платилось 39 лет, потому что у нас не накопительная пенсия, а страховая.
и вот здесь и сейчас - страховых пенсий платится примерно 6 трлн. руб. в год. а страховых взносов от работающих собирается - примерно 4 трлн.
недостающие 2 трлн. добавляет бюджет, т.е. государство. таким образом, государство таки частично платит пенсии. а вы, гражданин, соврамши...

ugiazov 26 июля 2018 | 21:14

Проще азиатов по рынкам собрать.

Самое обсуждаемое

Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 314 6 28511 20.07
Новости

В России могут закрыться все визовые центры К этому могут привести поправки в закон о порядке выезда и въезда в страну, которые внесли на прошлой неделе депутаты-единороссы

5 69 6 7397
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 125 6 14652 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 179 6 20335 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 87 6 10256 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7297 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11061 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 121 6 16886 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 41 6 5246 23.07
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27422 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 47 6 6189 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Новости

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил Наталье Поклонской подумать о сдаче мандата Таким образом он отреагировал на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу

5 68 6 9901
Новости

Жительницу Калининграда Антонину Зимину обвинили в госизмене Она утверждает, что единственное доказательство по уголовному делу – фотография с ее свадьбы…

5 39 6 5622
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16753 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 56 6 9185 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Новости

Один из видных деятелей «Единой России» решил покинуть руководство партии Речь идет о Сергее Железняке…

5 30 6 5030

Популярное за неделю

Новости

В футбольный мяч Adidas, который президент Путин подарил Дональду Трампу, встроен чип Чип позволяет владельцам получать эксклюзивную информацию о спортивных событиях…

5 57 6 51590
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 114325 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 314 6 28511 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 257 6 672133 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 411 6 456347 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7138128
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3588515

Сегодня в эфире