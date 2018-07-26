КПРФ решила привезти на субботний митинг против пенсионной реформы людей из 15-ти ближайших к Москве регионов
Ситуация обсуждалась на заседании штаба. Об этом RTVI рассказали источники в КПРФ. Предварительно московские коммунисты провели работу, чтобы оценить потенциал акции. Как выяснилось, «тема зажигает слабо. Серьезные проблемы возникли с мобилизацией молодежи».
Между тем, собеседник RTVI, близкий к администрации президента, утверждает, что активность КПРФ против пенсионной реформы — это часть плана властей по контролю за протестными настроениями. По данным источника, Центризбирком готов разрешить коммунистам подготовку ко всероссийскому референдуму против повышения пенсионного возраста. Идея в том, чтобы не собрать достаточное количество подписей и продемонстрировать, что пенсионная реформа граждан не беспокоит.
Комментарии6
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chnch 26 июля 2018 | 20:20
"Политические проститутки" (С) Ленин В.И. полное собрание сочинений.
kottigr1 26 июля 2018 | 20:21
От всяких запоров помогает .. Организованное бурление масс...
Слава КПСС !
zorkin75 26 июля 2018 | 20:22
КПРФ- 100% индекс Крембля.а на что они коммунисты надеются?На Сосалина,залитого в бетоне или на других вождей,у которых локти в народной крови.
abuvgrobu 26 июля 2018 | 20:23
Бытует мнение, что в России государство платит гражданам пенсии.
Чудовищное заблуждение.
Пенсий в России нет.
Опять вам лень считать и все придется делать за вас.
Средняя зарплата в России – 36000. Средняя пенсия – 13000.
Предположим, человек работает с 21 года и его стаж при выходе на пенсию в 60 лет составил 39 лет. Исходим из того, что всю жизнь он стабильно получал среднюю зарплату 36 тыс. За всю трудовую деятельность его отчисления в пенсионный фонд составят - 468 месяцев умножить на 22% от з.п. (7920 руб) равно 3 706 560 рублей. Чтобы просто получить, только свои деньги обратно, человеку после выхода на пенсию нужно прожить 23 года. Только на 84 году своей жизни он начнет получать деньги от государства или как они говорят "его начнёт содержать работающие поколение". Сколько у нас в стране лиц старше 84 лет??? В масштабах страны это "капля в море"...
Каждого, кто не дожил до 84 лет государство облапошило и ограбило.
С учетом средней продолжительности жизни 66 лет становится очевидно, что ни рубля государственных денег государство пенсионерам не платит. Только грабит.
После повышения пенсионного возраста до 65 лет, первый государственный рубль мужчина будет иметь шанс получить в 93 года.
Никаких пенсий государство людям в нашей стране не платит. Это просто математический ФАКТ
alex_d 26 июля 2018 | 20:35
abuvgrobu: никакой это не факт, а довольно примитивное передёргивание.
пенсии платит пенсионный фонд. здесь и сейчас. из тех денег, что собираются сейчас. никто не накапливает то, что платилось 39 лет, потому что у нас не накопительная пенсия, а страховая.
и вот здесь и сейчас - страховых пенсий платится примерно 6 трлн. руб. в год. а страховых взносов от работающих собирается - примерно 4 трлн.
недостающие 2 трлн. добавляет бюджет, т.е. государство. таким образом, государство таки частично платит пенсии. а вы, гражданин, соврамши...
ugiazov 26 июля 2018 | 21:14
Проще азиатов по рынкам собрать.