КПРФ решила привезти на субботний митинг против пенсионной реформы людей из 15-ти ближайших к Москве регионов

Ситуация обсуждалась на заседании штаба. Об этом RTVI рассказали источники в КПРФ. Предварительно московские коммунисты провели работу, чтобы оценить потенциал акции. Как выяснилось, «тема зажигает слабо. Серьезные проблемы возникли с мобилизацией молодежи».

Между тем, собеседник RTVI, близкий к администрации президента, утверждает, что активность КПРФ против пенсионной реформы — это часть плана властей по контролю за протестными настроениями. По данным источника, Центризбирком готов разрешить коммунистам подготовку ко всероссийскому референдуму против повышения пенсионного возраста. Идея в том, чтобы не собрать достаточное количество подписей и продемонстрировать, что пенсионная реформа граждан не беспокоит.