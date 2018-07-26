Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову
Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову, которая передала «Новой газете» видеозапись с пытками заключенного в ярославской колонии. Об этом на заседании комитета ООН против пыток заявил замминистра юстиции Михаил Гальперин. По его словам, власти готовы предоставить Бирюковой возможность изменить внешность, сменить место работы, а также обеспечить ее средствами самозащиты.
Напомню, Бирюкова после публикации видео «Новой газетой» получала угрозы и была вынуждена уехать из страны.
Комментарии19
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olegleon 26 июля 2018 | 20:10
а может проще вычислить угрожающих и отправить их под стражу?
kottigr1 26 июля 2018 | 20:18
olegleon: Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову.. И для этого её спрячут в особо-охраняемый дом, где надежные охранники с овчарками будут её стеречь хоть все 20 лет..
jetsam 26 июля 2018 | 20:34
olegleon: что, все 76% под стражу????
под какую и чью? нереал. уже.
sensei54 26 июля 2018 | 20:12
обеспечить ее средствами самозащиты.
.......................................................................
И даже на пешеходном переходе?
chnch 26 июля 2018 | 20:17
sensei54: Ага , пружины в каблуках! Токма не кому! Секретная разработка! Побочная от батута!
danko1 26 июля 2018 | 20:15
Ничего себе защита.
Это больше похоже на признание того, что в России опасно находиться тем, кто закон и правду защищает.
vladimirgornitsky 26 июля 2018 | 20:15
Россия готова защищать Бирюкову от России?
jetsam 26 июля 2018 | 20:21
да ты что.... россия готова защищать...
литвиненко, березовский, политковская, немцов, щекочихин....
ну, россия может и готова защищать, но вот подзащитные
чего-то все бегут в другие страны, кто успел, конечно....
хотя, длинные руки российских защитников и в англии достают...
dmitry17___17 26 июля 2018 | 20:22
Пересажать полицейскую сволочь, угрожающую, пытающую и убивающую Россия не готова.
tks 26 июля 2018 | 20:26
Солжёт и недорого возьмёт.
fikus74 26 июля 2018 | 20:28
я бы не поверил , власть в россии - это мафия, они не прощают таких дел. прыснут новичком , а скажут что была пьяна и утонула в луже
satttana_perrrkele 26 июля 2018 | 20:35
защищать от НАТО, от Обамы?
Кто тот враг таинственны?
gregor 26 июля 2018 | 20:37
Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову
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От кого защищать ?
От ФСИН ?
Россия готова защищать адвоката правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову ,от угроз ФСИН и властных бандитов .
Сюрреализм какой-то ,а не страна
sim202_ 26 июля 2018 | 20:43
Защита от правоохранителей.
Дальше ехать некуда...
rash 26 июля 2018 | 20:56
Этого Гальперина Петросян к себе не пригласил?
zorkin75 26 июля 2018 | 20:58
Непонятно,с каких хренов она мыкалась и страдала от пиндоссии там в США? Ведь могла переехать в Россеюшку,что помешало?С другой стороны,зачем она Педросила и Новороссила в стране,которая это не одобяет? В общем,получила по полной от демократии,которой даже и не светит в её любимой стране-Свинорашке.
aleksei123m 26 июля 2018 | 21:06
Надеюсь, у нее хватит разума не верить и не играть героя?
piter_ug 26 июля 2018 | 21:14
//Россия готова защищать ...//
Россия может и готова, а вот Роисся Вперде наверняка готова ее сожрать.
captaingeorge 26 июля 2018 | 21:18
Громко и ответсвенно! Но вдумайтесь в смысл сказанного! Федеральная власть будет защищать адвоката от федерального органа - ФСИН (угрозы ведь поступали от его трудяг). Идиотизм!