Светова: Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами, связано с «антизападной истерией»

Инициатива властей по введению обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами, объясняется поиском врагов и «антизападной истерией». Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитница Зоя Светова.

«Причина лежит в рамках поиска врагов и антизападных настроений. Мы хотим, чтобы не было участия иностранного капитала в различных предприятиях, начиная от СМИ и заканчивая визовыми центрами. Это какая-то антизападная истерия», — сказала З.Светова.

Правозащитница также добавила, что подобные меры вряд ли приведут к массовым протестам, поскольку процент россиян, выезжающих за границу, невелик. «Люди не будут выходить на улицу с требованием облегчения выезда за границу. У нас сейчас правительство проводит столько всяческих законов против граждан, начиная с пенсионной реформы. И мы видим скандал вокруг пыток в тюрьмах и колониях, но даже после этого люди не выходят», — отметила она.

26 июля пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию. Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора представительств не менее, чем в 20 субъектах России, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20 %.