Закрывая визовые центры, власти намерены подтолкнуть людей к выезду из страны – правозащитник
Возможным закрытием визовых центров власти намерены подтолкнуть людей к выезду из страны. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения «За права человека» Лев Пономарев.
«Закрывая визовые центры, власти, вероятно, подталкивают людей, стремятся выгнать тех, кто сомневался, уезжать или нет, к тому, чтобы выезжали», — сказал Л.Пономарев.
По мнению правозащитника, действия властей свидетельствуют о том, что они «оценивают будущие протестные акции довольно серьезно и максимально хотят всех напугать».
Л.Пономарев также добавил, что очень многое в данной ситуации будет зависеть от позиции Запада.
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