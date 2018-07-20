Закрывая визовые центры, власти намерены подтолкнуть людей к выезду из страны – правозащитник

Возможным закрытием визовых центров власти намерены подтолкнуть людей к выезду из страны. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения «За права человека» Лев Пономарев.

«Закрывая визовые центры, власти, вероятно, подталкивают людей, стремятся выгнать тех, кто сомневался, уезжать или нет, к тому, чтобы выезжали», — сказал Л.Пономарев.

По мнению правозащитника, действия властей свидетельствуют о том, что они «оценивают будущие протестные акции довольно серьезно и максимально хотят всех напугать».

Л.Пономарев также добавил, что очень многое в данной ситуации будет зависеть от позиции Запада.

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