В Москве суд арестовал до 25-го сентября бывшего зам.главы МЧС генерала Сергея Шлякова

Его обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками предложил оказать содействие в назначении на должность и.о.губернатора Ярославской области бывшему зам.главы региона Юрию Удалову. Затем сам Удалов обратился в правоохранительные органы. В деле есть две расписки, которые свидетельствуют о том, что Удалов передал обвиняемым деньги. Защита Шлякова настаивает на его невиновности. По словам адвоката, его подзащитный всего лишь познакомил одного из фигурантов дела с Удаловым.