В Москве суд арестовал до 25-го сентября бывшего зам.главы МЧС генерала Сергея Шлякова
Его обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками предложил оказать содействие в назначении на должность и.о.губернатора Ярославской области бывшему зам.главы региона Юрию Удалову. Затем сам Удалов обратился в правоохранительные органы. В деле есть две расписки, которые свидетельствуют о том, что Удалов передал обвиняемым деньги. Защита Шлякова настаивает на его невиновности. По словам адвоката, его подзащитный всего лишь познакомил одного из фигурантов дела с Удаловым.
Комментарии1
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rampa 26 июля 2018 | 19:42
и чего это у нас все замы (правда в основном бывшие) такие вороватые мошенники? Может пора к ответу привлекать тех, кто себе этих замов к устраивал?