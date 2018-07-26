Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на сотрудника полиции, уже 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам
Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на сотрудника полиции, уже 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам в колонии. Об этом в Фейсбуке написала его подруга Татьяна Пашкевич. Она ссылается на юриста и общественного защитника Андрея Крекова, который встречался с Мохнаткиным в колонии. По его словам, заключенный находится в строгих условиях в помещении камерного типа, к нему применяют физическую силу. Мохнаткин выглядит плохо, сильно похудел. Напомню, ему 64 года.
Ранее Пашкевич опубликовала заявление Мохнаткина на имя начальника колонии, в котором он просит предоставить ему необходимые лекарства, отменить дисциплинарные взыскания, прекратить изымать переписку и личные вещи.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nata_roo 26 июля 2018 | 19:35
В не очень удобное положение поставил Мохнаткин Кремль. С одной стороны, на фоне ярославской колонии, не отреагировать нельзя. С другой стороны, если отреагировать, то реагировать должны СПЧ и московская ОНК. Но тут уже встает неудобный для Кремля вопрос: почему ни СПЧ, ни московская ОНК не реагировали пусть не на пытки, но на правонарушения в отношении Олежи Навального? И так 3,5 года...
abuvgrobu 26 июля 2018 | 19:35
А этот персонаж, по упорным слухам, не совсем адекватный. Проще говоря - умалишенный. А у них, у шизиков, свои какие-то представления о жизни..
archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 19:39
abuvgrobu: " этот персонаж, по упорным слухам, не совсем адекватный. Проще говоря - умалишенный "
то есть Вы предлагаете всех неадекватных "проще говоря - умалишенных" - отправлять на зону и пытать?
таки, Вы потомственный вертухай в этом случае
abuvgrobu 26 июля 2018 | 19:45
archibald_dandy_esquire: Я где-то что-то сказал о том, что предлагаю кого-то отправлять на зону и пытать на том основании, что он не совсем адекватен ? Я сказал, что у шизиков свои представления о жизни вообще и справедливости в частности.. Вот так и получается, что Вы в этом случае обыкновенный болтун, вполне допускаю что и потомственный.
zorkin75 26 июля 2018 | 19:45
abuvgr Если ментяра-космонавт заламывает руки твоей подруге непонятно почему -вьебу ему между рог без страха всякой отсидки.Так положено,пока я мужчина.
navsegda 26 июля 2018 | 19:47
abuvgrobu: представляешь если он на мусоров нападает , что бы он сделал с тобой )))))))) ходи оглядывайся
vladimir1967 26 июля 2018 | 19:40
Гулаг шагает по стране со всей силой. Свободу Мохнаткину и всем политзаключеным. Нет пыткам в тюрьмах и на воле в.виде пенсионного грабежа.
begly_ 26 июля 2018 | 19:41
Раньше надо было этому Лохматкину на ментов бросаться., удумал когда 64 стукнуло.
Все же знают русскую пословицу: раньше сядешь, раньше выйдешь.
timudjin 26 июля 2018 | 19:43
Навальный в упор отказывается видеть террор. Коррупция, уточка, кроссовки Димона, всё под дурачка работает. Коррупция замучила нашего Робин Гуда, а пытки, убийства, незаконные задержания и аресты, никак не интересуют Сусанина нашего.