Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на сотрудника полиции, уже 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам в колонии. Об этом в Фейсбуке написала его подруга Татьяна Пашкевич. Она ссылается на юриста и общественного защитника Андрея Крекова, который встречался с Мохнаткиным в колонии. По его словам, заключенный находится в строгих условиях в помещении камерного типа, к нему применяют физическую силу. Мохнаткин выглядит плохо, сильно похудел. Напомню, ему 64 года.

Ранее Пашкевич опубликовала заявление Мохнаткина на имя начальника колонии, в котором он просит предоставить ему необходимые лекарства, отменить дисциплинарные взыскания, прекратить изымать переписку и личные вещи.