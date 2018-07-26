В русском журнале «Форбс» назначен новый исполняющий обязанности главного редактора
Им стал Андрей Золотов, который до этого возглавлял «Форбс Лайф». Сотрудникам журнала заблокировали доступ к сайту издания. Ни один из редакторов не может войти в систему управления контентом. Об этом сообщает издание «Белл». Кроме того, в редакции журнала отключили электричество.
Ранее сегодня редакция «Форбс» подала заявление в московскую прокуратуру, заявив об изъятии из журнала статьи о владельцах группы «Сумма» братьях Магомедовых.
Комментарии1
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nowyrusic 26 июля 2018 | 19:38
Просто обнажилось то, что уже знали все: после смены владельца русский Форбс перестал существовать.
То есть название осталось, суть и существо выхолостили.