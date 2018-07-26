Около 3-х тысяч человек эвакуированы из московского торгового центра «Ривьера», он находится на Автозаводской улице

Около 3-х тысяч человек эвакуированы из московского торгового центра «Ривьера», который находится на Автозаводской улице. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, эвакуация началась после анонимного звонка об угрозе взрыва. Официальной информации пока нет. На месте находятся экстренные службы. Здание проверяют кинологи.