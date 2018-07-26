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19:05, 26 июля 2018

Около 3-х тысяч человек эвакуированы из московского торгового центра «Ривьера», он находится на Автозаводской улице

Около 3-х тысяч человек эвакуированы из московского торгового центра «Ривьера», который находится на Автозаводской улице. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, эвакуация началась после анонимного звонка об угрозе взрыва. Официальной информации пока нет. На месте находятся экстренные службы. Здание проверяют кинологи.

Комментарии

2

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danko1 26 июля 2018 | 19:14

Почему во время ЧМ не было ложных звонков о взрывах, хотя до него их было множество, да и сейчас начались?
Видно, что кому-то это надо, а во время ЧМ было не нужно.

ostapbey 26 июля 2018 | 19:24

Сахаар подвезли, чтоб табуретовку гнать к встрече по борьбе с терроризмом..
Даже

(комментарий скрыт)

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