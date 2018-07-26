Советский историк и диссидент Петр Якир оправдан по делу о госизмене
За это 73 года назад он отправился в лагерь.
Историческую справедливость восстановил Верховный суд. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле имеется гриф секретности. Инстанция признала, что в действиях Якира не было состава преступления. Наследники получили право на взыскание компенсации.
Петр Якир был сыном видного советского военачальника Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году. Мальчик вместе с мамой был сослан в Астрахань, где оказался в колонии для малолетних преступников.
Вскоре он был призван на фронт. Знание немецкого языка позволило ему работать в разведке. В 1944 его вновь арестовали и осудили за контрреволюционную пропаганду и разглашение государственной тайны. Из лагерей Якир вернулся в 1955 году и был реабилитирован.
В 70-ые его снова судили как активного участника диссидентского движения. Вместе с Виктором Красиным они дали показание на более чем 200 человек. Он публично признал вину и раскаялся. После приговора Якир уже не занимался общественной деятельностью
Петр Якир умер в 1982 году.
Комментарии12
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nowyrusic 26 июля 2018 | 19:17
Сломался человеке после третьей посадки. Чего уж теперь реабилитировать.
И какая компенсация , 10 тысяч рублей за все чохом?
liliputin_fashist 26 июля 2018 | 19:26
nowyrusic: Кто хочет назад в СССР - пусть примеряют шкуру этого человека, которому Советы поломали жизнь.
gondeira 26 июля 2018 | 19:27
nowyrusic: Имя хотя бы реабилитировать. По хорошему, после реабилитации должны быть возбуждены уголовные дела на тех кто сажал. Пусть и посмертно. Следаков, оперов их начальников и контроллеров(в идеале, даже на тех, кто был рядом(в системе)). Но .... это Рассия, Карл.((
chnch 26 июля 2018 | 19:29
nowyrusic: Я не верующий, но "Не суди и,,, ...."А вот секретность аж 73 года, и разглашение не видно, зашкаливает....
nowyrusic 26 июля 2018 | 19:35
chnch: А я и не сужу, просто констатирую, что человек не выдержал и сломался.
А выдержать такое давление дано единицам.
При этом давили-то начиная с детского возраста.
jetsam 26 июля 2018 | 19:27
@За это 73 года назад он отправился в лагерь.@
@Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле имеется гриф секретности.@
73 года секретности? это что же - гиперзвуковые ракеты тогда были?
vladimirbelarus 26 июля 2018 | 19:31
Дык что же это, товарищи, получается? Человека при Сталине не смогли согнуть, а в 70-е нашли на него таки методы? Ну, звери. Звери учатся и уже в 16-тиром избивают одного.
exoxoexoxo 26 июля 2018 | 19:31
Зря не расстреляли за доносы и предательство...
eduard53 26 июля 2018 | 19:31
Да какая нахер секретность? Свою мохнорылость упыри до сих пор показать боятся ...
nalivayko 26 июля 2018 | 19:36
Если бы не настучал на 200 человек, то не реабилитировали. В России всегда любили и поощряли стукачей, от охранки до фсб и иже с ними...
jetsam 26 июля 2018 | 19:43
nalivayko: вы или историю не знаете или тролль.
в 70е годы - ну хоть почитайте - в ссср был рассвет карательной психиатрии.
считалось, что только псих может быть недоволен властью.
и кгб этим широко пользовалось.
вы бы у них через10 минут сдали бы и христа и слона и весь гондурас.
когда говорят про пытки - это не только бутылка в зад.
это еще и укольчики. таблеточки и капли воды по зафиксированной голове,
сутками. кап-кап - от немцев научились.
* хотя, что это я вам объясняю... вы бы всех сдали еще в машине,
по дороге на лубянку, когда штаны замочили...
parasuk_ 26 июля 2018 | 19:48
Сдал 200 человек? Ну это эталонный московский либерашка. Наш навальный вон даже брата родного не пожалел :)