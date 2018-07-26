Советский историк и диссидент Петр Якир оправдан по делу о госизмене

За это 73 года назад он отправился в лагерь.

Историческую справедливость восстановил Верховный суд. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле имеется гриф секретности. Инстанция признала, что в действиях Якира не было состава преступления. Наследники получили право на взыскание компенсации.

Петр Якир был сыном видного советского военачальника Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году. Мальчик вместе с мамой был сослан в Астрахань, где оказался в колонии для малолетних преступников.

Вскоре он был призван на фронт. Знание немецкого языка позволило ему работать в разведке. В 1944 его вновь арестовали и осудили за контрреволюционную пропаганду и разглашение государственной тайны. Из лагерей Якир вернулся в 1955 году и был реабилитирован.

В 70-ые его снова судили как активного участника диссидентского движения. Вместе с Виктором Красиным они дали показание на более чем 200 человек. Он публично признал вину и раскаялся. После приговора Якир уже не занимался общественной деятельностью

Петр Якир умер в 1982 году.