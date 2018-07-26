Депутаты предложили поправки к федеральному закону, из-за которых могут закрыться все визовые центры России.
Депутаты от «Единой России» предложили поправки к федеральному закону, из-за которых могут закрыться все визовые центры России. Законопроект размещен на сайте Госдумы. Он предполагает обязательную аккредитацию компаний, управляющих визовыми центрами на территории страны. При этом условия аккредитации такие, что на сегодняшний день им не сможет соответствовать ни один из визовых центров. Об этом Интерфаксу сообщили пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В частности, максимальная доля иностранного участия в уставном капитале визового центра не должна превышать 20%. У оператора должны быть представительства не менее чем в 20-ти субъектах Российской Федерации, а также трехлетний опыт работы в оказании визовых услуг.
Комментарии6
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kisa2000 26 июля 2018 | 19:11
Всё как в СССР - закрыть все въезды и главное выезды.
prorab1 26 июля 2018 | 19:12
А зачем нужны эти посредники?
semper_fidelis 26 июля 2018 | 19:46
prorab1: Ну, в общем-то, проще, чем в консульство ходить. Например, визовые центры Германии и Чехии - в одном здании неподалёку от метро в центре Москвы. Плюс прямо на месте можно сфотографироваться. анкету напечатать... Консульство Германии - в Хренкино-Мумырино.
rusof_ob 26 июля 2018 | 19:19
Буратина, помнишь, что в ссср за хранение долларов расстреливали? Буратина, избавляйся от этих бумажек, завтра ты будешь жить в ссср 2.0
rusof_ob 26 июля 2018 | 19:21
rusof_ob: кстати, Буратина, можешь выслать их мне, у меня безвиз )
semper_fidelis 26 июля 2018 | 19:43
rusof_ob: Попрошайничество - это национальная идея хохла. И ещё вышиванка, заправленная в кружевные труселя.