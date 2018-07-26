Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились сегодня на заседание возглавляемой ей комиссии
Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились сегодня на заседание возглавляемой ей комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев. Из 17-ти человек комиссии на заседании были только двое – представители от КПРФ и «Справедливой России». Источники Интерфакса в Госдуме рассказали, что это было спланированное решение. Таким образом они отреагировали на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Между тем, фракция принимала решение о консолидированном голосовании.
Отвечая на вопрос Интерфакса о бойкоте коллег, Поклонская заявила: «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны».
Комментарии22
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kottigr1 26 июля 2018 | 19:09
Подрастает смена Владимиру Вольфовичу.. Пора этому старому гею уже на пенсию.. Есть на кого оставить..
jetsam 26 июля 2018 | 19:19
kottigr1: неа. вы не правы. мелко ей.
вот матвиенко поняла, куда дует ветер, на чье место :)
luger_max_otto 26 июля 2018 | 19:24
Смех и грех: Поклонская оказалась самой вменяемой из единороссов. Не пора ли в отбор кандидатов от партий включать ответственное мнение психиатров?
vladimirgornitsky 26 июля 2018 | 19:29
luger_max_otto:
Да девушка как раз невменяемая, причем в прямом смысле, что не раз демонстрировала. И, в силу свой невменяемости, не вполне управляемая. Ее идиотские эскапады терпели как-то, поскольку они не шли вразрез с генеральной линией, но своеволие не простят.
kottigr1 26 июля 2018 | 19:42
luger_max_otto: Предлагаете в ГосДуру набирать депутатов сразу из дурдома ?
dimadima32 26 июля 2018 | 19:09
девушка то с характером. респект. можно забыть ее прежние опусы
neyexo 26 июля 2018 | 19:42
dimadima32:
можно не забывать, я тоже против, чтобы на царе делали бизнес (энтертейнмент) Радзинские, Радзиховские, Учители, и т.п.
kukrynx 26 июля 2018 | 19:11
Про "серьёзность организации", улыбнуло...
archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 19:43
kukrynx:
инфантилизм ЕдимРоссию налицо - не будем с тобой играть! ты нам не нравишься и неправильную кнопку нажимаешь, строем не ходишь и песни пропутина не поёшь!
vise1 26 июля 2018 | 19:13
Забурлило болото !
:)
ed10075 26 июля 2018 | 19:16
Думал в Госдуре тупее Поклонской депутатов нет. Опять ошибался.
baran_provokator 26 июля 2018 | 19:19
людоеды обиделись на человека, и впрямь смешно. ну так впаять им прогул и уволить.
ostapbey 26 июля 2018 | 19:20
Няш мяш?опять по башке получила как и от Башмаков.
Кто будет откупные платить на ссылку в "зимбабву"??
Даже??,
begly_ 26 июля 2018 | 19:21
Поднаберется политического капиталу к 2024 году и вот вам пожалуста, честный президент.
Наташку на царство!
chnch 26 июля 2018 | 19:24
"Но здесь серьезная организация – парламент страны». уржался с идиотиков, аж до колик! У одной "сурьёзная организация"! У других " В мой горшок не писай!"!! Решили ответить бойкотом """борьбе""( в двойных кавычках) с коррупцией , обидясь на отказ пол подлостью подписываться!
sempai 26 июля 2018 | 19:26
А решение о консолидированном голосовании как принималось фракцией ??? Или что, госпожа Поклонская по вопросу консолидированного голосования " за " " реформу " голосовала " за "....??? Никаких консолидированных решений и голосований в Думе не должно быть...А иначе должны голосовать фракции, то есть сколько их там ??? Четыре - пять...вот и должно быть тогда всего четыре - пять голосов...
Преследование депутата за его независимое волеизъявление - это уже уголовное преступление...
chnch 26 июля 2018 | 19:47
sempai: Извеняйте, но вы чуш несёте. Почитайте сначапа, а потом и высказывайтесь. Бред конечно, но он узаконен. И Полонскую можно гнать по Закону. Они ж их сами и приняли..
jetsam 26 июля 2018 | 19:34
@Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились@
типа "попал под лошадь. лошадь отделалась испугом"?
это не коллеги не явились. это калеки не явились.
asyrj 26 июля 2018 | 19:36
шкандал в блаародном шемействе
neyexo 26 июля 2018 | 19:39
На одном сайте есть список проголосовавших - среди них Шойгу Лариса Кужугетовна
знакомая фамилия.
norgemann 26 июля 2018 | 19:43
Поклонская по своей глупости так и не поняла правил игры в этой партии жуликов и воров.
fikus74 26 июля 2018 | 19:48
детский сад , штаны на лямках.