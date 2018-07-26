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19:00, 26 июля 2018

Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились сегодня на заседание возглавляемой ей комиссии

Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились сегодня на заседание возглавляемой ей комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев. Из 17-ти человек комиссии на заседании были только двое – представители от КПРФ и «Справедливой России». Источники Интерфакса в Госдуме рассказали, что это было спланированное решение. Таким образом они отреагировали на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Между тем, фракция принимала решение о консолидированном голосовании.
Отвечая на вопрос Интерфакса о бойкоте коллег, Поклонская заявила: «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны».

Комментарии

22

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kottigr1 26 июля 2018 | 19:09

Подрастает смена Владимиру Вольфовичу.. Пора этому старому гею уже на пенсию.. Есть на кого оставить..

jetsam 26 июля 2018 | 19:19

kottigr1: неа. вы не правы. мелко ей.
вот матвиенко поняла, куда дует ветер, на чье место :)

luger_max_otto 26 июля 2018 | 19:24

Смех и грех: Поклонская оказалась самой вменяемой из единороссов. Не пора ли в отбор кандидатов от партий включать ответственное мнение психиатров?

vladimirgornitsky 26 июля 2018 | 19:29

luger_max_otto:
Да девушка как раз невменяемая, причем в прямом смысле, что не раз демонстрировала. И, в силу свой невменяемости, не вполне управляемая. Ее идиотские эскапады терпели как-то, поскольку они не шли вразрез с генеральной линией, но своеволие не простят.

kottigr1 26 июля 2018 | 19:42

luger_max_otto: Предлагаете в ГосДуру набирать депутатов сразу из дурдома ?

dimadima32 26 июля 2018 | 19:09

девушка то с характером. респект. можно забыть ее прежние опусы

neyexo 26 июля 2018 | 19:42

dimadima32:
можно не забывать, я тоже против, чтобы на царе делали бизнес (энтертейнмент) Радзинские, Радзиховские, Учители, и т.п.

kukrynx 26 июля 2018 | 19:11

Про "серьёзность организации", улыбнуло...

archibald_dandy_esquire 26 июля 2018 | 19:43

kukrynx:
инфантилизм ЕдимРоссию налицо - не будем с тобой играть! ты нам не нравишься и неправильную кнопку нажимаешь, строем не ходишь и песни пропутина не поёшь!

vise1 26 июля 2018 | 19:13

Забурлило болото !
:)

(комментарий скрыт)

ed10075 26 июля 2018 | 19:16

Думал в Госдуре тупее Поклонской депутатов нет. Опять ошибался.

baran_provokator 26 июля 2018 | 19:19

людоеды обиделись на человека, и впрямь смешно. ну так впаять им прогул и уволить.

ostapbey 26 июля 2018 | 19:20

Няш мяш?опять по башке получила как и от Башмаков.
Кто будет откупные платить на ссылку в "зимбабву"??
Даже??,

begly_ 26 июля 2018 | 19:21

Поднаберется политического капиталу к 2024 году и вот вам пожалуста, честный президент.
Наташку на царство!

chnch 26 июля 2018 | 19:24

"Но здесь серьезная организация – парламент страны». уржался с идиотиков, аж до колик! У одной "сурьёзная организация"! У других " В мой горшок не писай!"!! Решили ответить бойкотом """борьбе""( в двойных кавычках) с коррупцией , обидясь на отказ пол подлостью подписываться!

sempai 26 июля 2018 | 19:26

А решение о консолидированном голосовании как принималось фракцией ??? Или что, госпожа Поклонская по вопросу консолидированного голосования " за " " реформу " голосовала " за "....??? Никаких консолидированных решений и голосований в Думе не должно быть...А иначе должны голосовать фракции, то есть сколько их там ??? Четыре - пять...вот и должно быть тогда всего четыре - пять голосов...
Преследование депутата за его независимое волеизъявление - это уже уголовное преступление...

chnch 26 июля 2018 | 19:47

sempai: Извеняйте, но вы чуш несёте. Почитайте сначапа, а потом и высказывайтесь. Бред конечно, но он узаконен. И Полонскую можно гнать по Закону. Они ж их сами и приняли..

jetsam 26 июля 2018 | 19:34

@Коллеги Натальи Поклонской, депутаты-"единороссы", не явились@

типа "попал под лошадь. лошадь отделалась испугом"?
это не коллеги не явились. это калеки не явились.

asyrj 26 июля 2018 | 19:36

шкандал в блаародном шемействе

neyexo 26 июля 2018 | 19:39

На одном сайте есть список проголосовавших - среди них Шойгу Лариса Кужугетовна
знакомая фамилия.

norgemann 26 июля 2018 | 19:43

Поклонская по своей глупости так и не поняла правил игры в этой партии жуликов и воров.

fikus74 26 июля 2018 | 19:48

детский сад , штаны на лямках.

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