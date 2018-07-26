Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил Наталье Поклонской подумать о сдаче мандата

Таким образом он отреагировал на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Наталья Поклонская ответила отказом. Она заявила: «Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет». Об этом сообщает Интерфакс.