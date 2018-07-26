Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил Наталье Поклонской подумать о сдаче мандата
Таким образом он отреагировал на отказ Поклонской голосовать за пенсионную реформу. Наталья Поклонская ответила отказом. Она заявила: «Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому – нет». Об этом сообщает Интерфакс.
Комментарии11
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ura_123 26 июля 2018 | 19:10
Усё,сливают юродивую.
nowyrusic 26 июля 2018 | 19:20
ura_123: так и сказал ей Неверов :манда ты не для тебя.
Сдай в зад.
tinon 26 июля 2018 | 19:20
ura_123:
Значит, вытащат нового кролика из шляпы!
Без клоунов про ГД даже СМИ забудут: не будет поводов комментировать бред, которым они там занимаются за наши деньги.
Железняк тоже уходит со сцены - скукота...
cattt 26 июля 2018 | 19:34
tinon: Эх Наташа, нам ли быть в печали, без тебя еще много дураков в Госдуре.
pravdatut 26 июля 2018 | 19:12
Чего это москали на неё наезжают? Не даёт главному?
drgonish 26 июля 2018 | 19:22
Уровень политического мышления гражданина б/У/
vsokolov 26 июля 2018 | 19:18
Выйдя в такой ситуации из этой мерзкой партии, она могла бы заработать заметный политический капитал.
hihi2raza 26 июля 2018 | 19:24
vsokolov: Не не могла бы. Она слишком тупая и йопнутая на всю голову.
tinon 26 июля 2018 | 19:24
vsokolov:
Заметнее измены Роидине политического "капитала" прокурорке не заработать.
Итак уже историческая фигура.
jetsam 26 июля 2018 | 19:23
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Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!
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y3emen1 26 июля 2018 | 19:32
шахтёр -миллионэр рулит едростнёй