Госдума отклонила законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальному браку
Основанием предлагалось считать общее хозяйство, совместное проживание в течение 5-ти лет и наличие общего ребенка. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей раскритиковал законопроект, заявив, что он не отвечает заявленным целям – укреплению социальных основ общества и защите материнства и детства.
Комментарии8
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danko_voila 26 июля 2018 | 18:51
Где старуха данко1 спец в сожительстве?
olexa30 26 июля 2018 | 18:55
Уж 18 лет как в сожительстве с Путей.
danko_voila 26 июля 2018 | 19:00
olexa30: нет, ты 5 лет в сожительстве с Парашей. Соси глубже.
vedma2017 26 июля 2018 | 19:05
Если приравнять, попы и госучреждения много потеряют, поэтому - не приравняют.
Интересы граждан и детей, при этом, госдуре не интересны.
riots 26 июля 2018 | 19:29
Зато , при наличии свидетельства о браке, можно безнаказанно бить жену.
stanislav1975 26 июля 2018 | 19:30
Вместо этого, готовится законопроект о приравнивании части тела между нижней частью спины и ногами к указаительному пальцу правой руки.
riots 26 июля 2018 | 19:32
Тост военных связистов :
- За связь без брака !
chnch 26 июля 2018 | 19:35
Ханжество в чистом виде. Не понятие того, что всё изменилось. И не сейчаз, а давно. Ещё в СССРе... Страусы, с головой в песке. Ждут когда жаренный петух клюнет. Вот предмет клевания и отклячали...