Госдума отклонила законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальному браку

Основанием предлагалось считать общее хозяйство, совместное проживание в течение 5-ти лет и наличие общего ребенка. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей раскритиковал законопроект, заявив, что он не отвечает заявленным целям – укреплению социальных основ общества и защите материнства и детства.