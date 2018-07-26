Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову оставили под арестом до 13-го августа
Ей сократили срок ареста на месяц. За Павликову поручились правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, журналист Николай Сванидзе, несколько муниципальных депутатов, в том числе Илья Яшин. Между тем, сторона обвинения заявила, что «положительные характеристики не помешали Павликовой быть причастной к ряду тяжких преступлений, таких, как создание экстремистского сообщества».
Напомню, что организация «Новое величие» была создана агентом ФСБ, который привлек к участию в ней подростков. Адвокаты Павликовой заявили, что ее состояние в СИЗО серьезно ухудшилось. У нее проблемы с сердцем, головные боли, судороги и гормональный сбой.
Комментарии4
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gregor 26 июля 2018 | 19:08
Организацию придумали ФСБ .
ФСБэшник писал устав . Пригласил в кафе детей .... рассказ сказки .
Прибежали дяди и детей арестовали за экстремизм .
И эту территорию называют страной ?
И кто живёт на этой территории , себя называют титульной нацией с орлом на гербе ? Однако .... ну и менталитет .... .
fikus74 26 июля 2018 | 19:45
gregor: и мне горько и стыдно что я живу на этой территории.
ivfn 26 июля 2018 | 19:22
Павликова,это которая рожать не сможет? МДА!!!!
danmestari 26 июля 2018 | 19:43
В детстве у меня был знакомый. Здоровенный детина, спортсмен, как сказали бы сейчас, раскачанная рама. Но когда дело доходило до реальных конфликтов и детско-юношеских драк, он почему-то никогда не связывался не то, что с равными, но и с подобными себе противниками, трусливо сглаживая все острые углы. А бить всегда предпочитал заведомо более слабых. Так и наше родное государство. На весь мир играет мощными мускулами, грозно машет кулаком за океан "врагу", который реально не опасен, громыхает искандерами, арматами и кузнецовыми, а как только его больно и нагло бьют по носу, зажимает последний ладошками, и убегает, глотая слезы и сопли вперемешку с кровью (пример - сбитый турками самолет). Зато всю мощь своей праведной "силы" оно бросает на беззащитных стариков и детей, своих собственных граждан, и тут уж от него пощады не жди.