Компания НВО перенесла сроки выхода финального сезона «Игры престолов»

Об этом сообщил программный директор Кейси Блойс. По его словам, сериал выйдет раньше, чем было запланировано – не летом следующего года, а уже в начале 2019-го. Это будут 6 серий. События в них проходят за много тысяч лет до истории, рассказанной в оригинальном телефильме.