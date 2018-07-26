Компания НВО перенесла сроки выхода финального сезона «Игры престолов»
Об этом сообщил программный директор Кейси Блойс. По его словам, сериал выйдет раньше, чем было запланировано – не летом следующего года, а уже в начале 2019-го. Это будут 6 серий. События в них проходят за много тысяч лет до истории, рассказанной в оригинальном телефильме.
Комментарии2
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sergo_25_26 26 июля 2018 | 19:01
так это про динозавров теперь будет.
snikkersnepper 26 июля 2018 | 19:16
Слушайте. Мне уже реально страшно за сотрудников ЭМ. Без иронии. Такой хронический недоопохмел не может продолжаться бесконечно.
Эта же самая новость с сайта, например, Газеты.ру:
1. Программный директор HBO Кейси Блойс во время выступления на пресс-конференции американской Ассоциации телевизионных критиков рассказал, что последний восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в первой половине 2019 года.
2. Также представитель канала коснулся темы разрабатывающихся спин-оффов «Игры престолов».
3. На фанатских сайтах проект пока что упоминается как «Игра престолов: Долгая ночь». Сюжет шоу будут разворачиваться за несколько тысяч лет до оригинальной «Игры престолов» и опишет Эру героев, которая началась после подписания пакта между детьми леса и первыми людьми.
По сравнению с введенными сегодня Америкой "антиамериканскими санкциями" (все заскринено, будьте спокойны), это, естественно, мелочь, но если медицина не вмешается...