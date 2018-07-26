Инцидент с теле-журналистской, которую не допустили на открытое для прессы мероприятие в Белом доме возмул СМИ

Инцидент с телевизионной журналистской, которую не допустили на открытое для прессы мероприятие в Белом доме, вызвал волну возмущения в американских СМИ.

Репортеру телеканала Си-Эн-Эн, которая в тот момент представляла «пул» из нескольких телекомпаний, было отказано в присутствии на встрече Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Юнкера за то, что она задавала президенту, цитата, «неподобающие вопросы» и «кричала» во время проводившейся в Белом доме фотосессии. Именно в этих выражениях недавно назначенный замглавы службы по связям с общественностью Белого дома Шайн и пресс-секретарь президентской администрации Сандерс обосновали репортеру Кейтлан Коллинз её недопуск на встречу президента и председателя Еврокомиссии с журналистами. Трамп полностью проигнорировал поочередно заданные Коллинз вопросы, которые, как заключила журналистка в последующем интервью, оказались для него не столько неподобающими, сколько неудобными. Один из них касался аудиозаписей с обсуждением действий модели журнала Плейбой, которая вымогала у Трампа деньги (бывший адвокат президента Майкл Коэн недавно обнародовал их диалог с президентом на эту тему), и второй был посвящен Владимиру Путину: журналистка спросила хозяина Белого дома, почему, как он считает, Путин пока официально не принял его приглашение посетить Вашингтон.

Известный телеведущий Си-Эн-Эн Вулф Блитцер, беседовавший с журналисткой в прямом эфире, едва скрывая возмущение, назвал принятые в отношении Кейтлан Коллинз меры «репрессивными», добавив что за всю свою долгую журналистскую жизнь не встречал ничего подобного. Блитцер, сам работавший корреспондентом в Белом доме также заметил, что вопросы, задаваемые в ходе фотосессии – обычное явление, и что поведение Коллинз ничем не отличалось от поведения её коллег.

Американские СМИ подчеркивают, что в поддержку репортера высказался даже главный конкурент Си-Эн-Эн, телекомпания Фокс-Ньюз, а также ряд других телеканалов, которые Коллинз представляла. Газета Вашингтон пост в связи с инцидентом отмечает, что к Си-Эн-Эн Дональд Трамп испытывает особую неприязнь, не переставая называть эту компанию главным производителем «фейковых новостей».

На телеканале считают, что пресс-служба Белого дома должна принести журналистке официальные извинения.